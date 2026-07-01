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2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，挪威隊在台灣時間今（1）日凌晨以2比1擊敗象牙海岸，成功闖進16強。挪威隊球迷的「維京划船」（Viking Row）加油方式在本屆賽會風靡全球，挪威人從上到下全部學會，就連挪威空軍也釋出一段飛行員在駕駛艙內做出這划船動作的畫面加油。本屆賽會是挪威隊相隔28年以來再度重返世界盃，挪威隊獨特的「維京划船」加油方式是一大熱門話題，不僅在觀眾席上，身穿紅色衣服的挪威球迷成千上萬人做出這一動作，挪威隊球員也在賽後坐在草皮上，與挪威球迷一起做出用力向後划船拉槳的動作大吼。在紐約時代廣場以及挪威首都奧斯陸等多地知名地標，也可看到挪威隊球迷集體划船。在昨日賽前，挪威國防軍（Forsvaret）官方IG貼出一段應援影片，可看到1架看似飛在空中的挪威F-35戰機，駕駛艙內一名飛官做出「維京划船」應援，挪威國防軍強調，他們時刻關注這一切。事實上，挪威甚至設立「維京划船」的官方網站，不僅介紹應援方式，也提到了維京人和航海的歷史背景。如今，挪威人從老到少都學會了這個動作，在挪威的小學，亦有老師在室外的草皮上，拍打著鼓，教導一批學童拿著國旗，並做出划船動作，看起來相當可愛。