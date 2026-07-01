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店均銷售提升、獲利成長 忠實店鋪佔比達71%

美容連鎖服務業品牌麗豐-KY今（1）日在生技論壇，分享經營數據，同時針對近年加盟店數量減少說明並表示，門店數量減少下，透過優化營運管理，反而讓獲利持續提升，勝過前一年同期表現。麗豐-KY旗下全球擁有逾4,000家「克麗緹娜」加盟店，超過9成在中國，其餘分佈台灣、香港、越南；另有5間直營店。麗豐-KY主要透過加盟方式營運，平均每家店營收人民幣150萬至200萬元左右，合計約有370億元消費規模。麗豐-KY後續將朝向東南亞發展，特別是越南當地深耕。針對近年加盟店數量減少一事，麗豐-KY表示，考量加盟店持續發展，將有控管問題，若狀況不好的店家不配合標準化，會擾亂信譽，因此在拓展上管控加嚴，如美容師每年培訓 ，並且依據加盟店配合程度分級，達標者才能留下。不過，期間麗豐-KY也協助加盟店提升競爭力，從去年1月左右店均人民幣1.7萬、1.8萬元的銷售額，成長到今年的2.3萬元人民幣。去年第二季財報也可以看到比前一年同期增長；麗豐-KY表示，雖然店數減少，但獲利卻增加。經營五年以上的忠實店鋪佔比更已達71%，顯示最忠實的品牌依然存在。