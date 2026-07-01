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▲新聞局辦理我的新北市粉絲團活動，邀請市民一同參與、見證淡江大橋為新北市指標性重大建設，讓參與民眾體驗橋體與景觀視野。（圖／新北新聞局提供）

▲新北校園廣告人影像工作坊，藉由與廣告及製作公司合作引導學生發揮自己的創意與觀點。（圖／新北新聞局提供）

▲新北協拍中心於110年以來，已協助影視作品 3,834件次，包括近期上映的電影：《NO GOOD！歐吉桑》新北大都會公園幸福水漾園區拍攝。（圖／新北新聞局提供）

▲電影《童話故事下集》於三重忠孝碼頭自行車道拍攝。（圖／新北新聞局提供）

新北市政府新聞局今（1）日於市政會議以「此刻新北」為題進行專題報告，從社群溝通、青年創意、影像協拍等面向，呈現新北市8年來的城市發展與施政成果。市長侯友宜表示，市府團隊持續推動各項重大建設與民生政策，並透過社群媒體、影像記錄等貼近市民的溝通方式，讓大家看見新北的成長與蛻變。新聞局長李利貞表示，新聞局近年透過社群經營及各式粉絲活動，將市政訊息轉譯為市民看得懂、願意看的內容；並以「新北校園廣告人」搭起青年創意發聲平台，透過學生視角重新詮釋新北政策，迄今累計逾百件影像作品，展現青年創意能量。在影視協拍方面，李利貞指出，新聞局自110年以來已協助影視作品3,834件次，吸引國內外團隊至新北取景。今日更於新北協拍中心官方網站新增「以劇找景」的「追劇地圖」，串聯近3年知名影視作品及新北豐富地景，邀請民眾跟著戲劇走訪拍攝場景。此外，「新北市紀錄片獎」持續陪伴影像創作者，鼓勵不同議題表達，迄今已協助逾百位導演完成159部紀實短片。李利貞表示，新北紀錄片今年前進「2026泰國臺灣影展」，將在7月24日舉辦「新北日」專場放映活動，讓優選作品躍上國際舞台。李利貞強調，新北市持續因應不同年齡層需求，推動公共托育、主題式青創基地、「婚育一條龍」及高齡長期照顧等政策；隨著捷運三鶯線通車，城市路網也邁向新的里程碑。新聞局將以影像記錄新北的建設、生活與人文風貌，讓更多人看見「此時此刻，精彩新北」的城市樣貌。