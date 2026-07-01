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從林口到沖繩只花4.5小時！阿格力驚呼：根本國旅

▲沖繩一直是台灣人赴日旅遊首選之一，不僅航程約1個半小時，近年新增多條直飛航線，也讓往返更加方便。（圖／記者顏得智攝）

台灣成沖繩最大海外客源！去年旅客數首度突破112萬人次

▲根據沖繩縣政府最新調查，台灣已連續成為當地最大海外客源市場，去年旅客數更首度突破百萬人次。（圖／美聯社／達志影像）

近年國旅住宿價格屢遭民眾抱怨，不少人轉而選擇飛往日本旅遊，其中沖繩因飛行時間短、交通便利，成為台灣旅客熱門目的地。財經作家阿格力分享，自己從林口家中出發，搭機捷前往桃園機場，再飛抵沖繩完成入境，全程僅花4個半小時，忍不住直呼「沖繩根本國旅」。貼文引發大批網友共鳴，不少人也認證當地已經擠滿台灣旅客，「沖繩到處都是台灣人，真的很像國旅」、「沖繩不管到哪裡，講台語都可以通」。阿格力昨日在臉書分享旅程，表示當天一早從林口住家出發，搭乘機場捷運前往桃園機場，完成出境流程不到1小時。抵達沖繩後，他再度更新行程，從踏出家門到順利完成入境，前後只花了約4個半小時，讓他直呼：「沖繩根本國旅！」阿格力也笑說，自己老家在屏東，從老家開車前往墾丁都還要1個多小時，相較之下，飛一趟沖繩反而讓他覺得相當有效率。貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「台北開車到墾丁都還沒到」、「比你回南部家還方便」、「比去墾丁快，而且不用塞車」、「沖繩不能跟國旅比，沖繩比較便宜，國旅比較高檔」、「沖繩目前是台灣另一個縣市」、「沖繩如果有跨海高速公路，我看也是開過去」。也有不少旅客認證，「在旅館眼神確認台灣人，直接講台語」、「沖繩到處都是台灣人，真的很像國旅」、「沖繩不管到哪裡，講台語都可以通」、「而且沿路只聽到國語，還一直遇到前兩天遇到的陌生台灣人」、「到處都台灣人，我旁邊都是講國語」、「超愛去沖繩，不會英文跟日文，但沖繩當地對我們真的很友善」。事實上，沖繩縣政府日前公布2025年度旅遊市場調查報告，去年沖繩共迎來1093萬名旅客，不僅相隔7年再次突破千萬人次，更刷新歷史新高。其中日本國內旅客799萬人，海外旅客294萬人。在所有海外市場中，台灣仍穩居第一名，去年共有112萬名台灣旅客造訪沖繩，占海外旅客近4成，更首度出現單一國家赴沖繩旅遊突破百萬人次的紀錄。縣府分析指出，近年除了那霸機場航線持續穩定外，也陸續新增台灣直飛石垣島、宮古島航班，並將航點擴展至台中、台南及高雄等城市，大幅提升中南部旅客赴沖繩的便利性，也讓台灣市場持續成長。根據統計，目前台灣往返沖繩各航線平均載客率仍維持約90%，顯示台灣人赴沖繩旅遊的熱度依舊居高不下。