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越南「未富先老」亞洲最快

現金獎勵難改變年輕人

在廢除實施長達數十年的「兩胎限制」一年後，越南政府為了挽救迅速下滑的生育率，今（1）日正式推出「催生大禮包」，包括將生第二胎的產假從六個月延長至七個月，並祭出實質的現金補貼，符合條件的媽媽可以領取一次性現金獎勵，最高達228美元（約新台幣7260元），這筆金額已相當於越南民眾平均月薪的三分之二。根據《法新社》報導，聯合國人口基金會（UNFPA）駐越南人口與發展部門負責人范氏蘭（Pham Thi Lan）表示，「這是一個重大的思維轉變。我們正從過去的『控制計畫生育』，轉變為專注於『人口發展』」。在一年前「兩胎限制」仍有效的時候，越南共產黨員若生第三胎甚至會面臨黨紀處分，如今政策出現180度大轉彎，反映出越南日益嚴峻的人口結構。受惠於近年經濟發展，越南人的平均壽命攀升至近75歲，但與此同時生育率卻持續走低。目前越南60歲以上的人口已超過10％，根據政府預測，到了本世紀中葉，老年人口比例將飆升至25％，總人口也會開始萎縮。這讓越南成為全球高齡化速度最快的國家之一。令經濟學家憂慮的是，越南步入老齡化的經濟發展階段，遠比其他發達國家來得早。目前越南的人均GDP僅約5000美元。相較之下，當日本在1980年代初期達到與如今越南相同的低生育率時，其人均名目GDP是越南的兩倍之多。世界銀行（World Bank）在報告中提出警告，越南適應高齡化社會的時間遠比其他先進經濟體還要短暫，若不抓緊這段「狹窄的改革窗口」，未來經濟成長恐將面臨「重大減速」。然而，越南政府推出的「催生大禮包」，在面對被高昂生活成本壓垮的年輕世代時，似乎顯得有些力不從心。居住在河內的32歲人妻阮金碧（Nguyen Kim Bich）與丈夫分別從事會計與廣告業，兩人月收入合計約1000美元，在當地已算優渥，但近半收入都花在養育第一個孩子身上，至今仍與公婆擠在小房子裡。雖然新制能讓她多休一個月產假，並獲得約75美元的實質補助，她仍直言不諱地說，「這些福利很好，但根本不夠。多一個月的假和75美元，絕對無法吸引我們生第二胎」。另一位24歲的河內超商收銀員陳明英（Tran Minh Anh）月薪僅380美元，她的態度更加堅定，「我一個小孩都不會生。無論在經濟還是精神上，壓力都太大了。連我自己都快養不活了，怎麼可能再照顧一個人？絕不可能！」越南政府近期的一項調查也佐證了這份集體焦慮，高達73％的已婚受訪者坦言，「薪資結構」是決定他們要不要生育的關鍵。范氏蘭表示，一次性的現金福利很難動搖父母的決定，政府若無法在住房、托育上提供更「全面性、持續性」的長線支持，高昂的養育成本將繼續成為越南年輕人不願生育的阻礙。