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T1 3:0擊潰TL！賽事亮點一次看

T1選手陣容

TL選手陣容

▲北美LCS第二種子TL今（1）日賽事中曾在第一場、第二場領先過T1，但到了後期都慘遭逆轉。（圖／lolesports flickr）

▲T1的AD選手Peyz，在第三場比賽使用婕莉拿下5連殺。（圖／lolesports flickr）

《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽進入第四天賽程，今（1）日入圍賽最後一場比賽，由韓國LCK第二種子T1再戰北美LCS第二種子TL。最終T1再度以3:0擊敗對手TL，拿到唯一一張晉級MSI正賽的門票。同時本屆MSI入圍賽的6場比賽，全都以3:0橫掃結束，也創下新歷史紀錄。TL大膽放出Keria的巴德，前期T1就圍繞著下路進攻，也獲得不錯成效，上路Doran也在5分鐘完成一次單殺，讓T1掌握了前期風向。但12分鐘T1輔助Keria被對手在河道逮到，後續TL集結4人塔殺Peyz，TL又打贏了好幾波小團戰，15分鐘時TL反而在人頭上處於領先，此時TL中路Quid雷茲戰績來到3/0/2。18分鐘雙方在中路爆發團戰，但TL打野Josedeodo用預示者撞中路外塔，卻被T1逮到機會送出擊殺，打出一波0換2團戰，T1再度掌握本場遊戲節奏。22分鐘雙方再度於巴龍區爆發團戰，TL集結強開Faker，但被大魔王極限逃生成功，最終T1打出2換4團戰，再把領先優勢擴大。24分鐘T1吃巴龍，TL打野衝進場試圖搶巴龍，但重擊之後剩下1滴血超驚險，幸好還是由T1拿下了巴龍，還打出0換5團戰，此時T1經濟領先已經來到1萬。最終T1就挾著巴龍BUFF，在27分鐘推平TL的主堡，拿下第一場比賽勝利。不到2分鐘Faker使用麗珊卓完成線路單殺，瞬間讓全場觀眾爆出超大歡呼聲。3分鐘T1再度針對下路發起進攻，雖然成功擊殺了AD，但CoreJJ精湛的操作，順利換掉了Oner，還把兵線處理到最佳狀態。4分鐘Oner的李星又跑到中路幫助Faker，再度拿下擊殺。隨後6分鐘TL先重擊搶下小龍，並打出0換3團戰。9分鐘雙方再度於下路河道爆發團戰，結果TL再度取得勝利，打出3換4團戰，此時經濟已經追平，T1前期累積的優勢全部都吐還回去。中期雙方爆發多次團戰，但互有勝負，一直到20分鐘都沒有拉開差距。但23分鐘TL CoreJJ的亞歷斯塔關鍵進場，讓隊伍在下路河道打出一波1換3的關鍵團戰，順利收下第3條小龍以及巴龍，此時戰況已經遭TL逆轉。28分鐘TL嘗試拿龍魂，但被Oner搶下，後續團戰則由TL打出1換3贏下。31分鐘雙方於巴龍區爆發激烈團戰，最終在Doran、Peyz後續收割之下，T1在團戰取得優勢，隨後T1又在32分鐘全隊重生後吃下巴龍。38分鐘T1再度吃下巴龍，39分鐘雙方針對龍魂再度爆發最後一波團戰，但由T1大獲全勝打出3換5，T1就在41分鐘推平TL主堡結束比賽，拿下聽牌賽點，本場比賽Peyz使用路西恩全場打出62.9K爆量傷害。T1依舊是率先發起攻勢的一方，打野Oner於3分鐘就在下路Gank成功，為下路打出優勢。到了8分鐘雙方針對上路虛空巢蟲進行爭奪，結果T1打出1換2團戰勝利，還拿下了2隻虛空幼蟲，11分鐘再收下第二條小龍，奠定前期優勢。12分鐘TL在下路策動4夾2進攻，卻被Oner拖延鬧場，Faker後續趕到，讓T1打出一波0換4團戰，T1經濟領先擴大至4千。不過14分鐘T1在上路針對Morgan的雷尼克頓越塔騷擾，但Oner卻因此送出人頭，後續趕到的Faker也送出第二顆頭，讓Morgan被稱作鱷魚王的價值再度顯現。比賽進入中期，T1開始進行戰術營運，5條線路對位經濟都有領先，18分鐘TL在中路進攻嘗試抓AD婕莉，但被Peyz絲血逃生成功，後續T1成員抵達戰場，反開團戰打出0換2，此時T1已經將經濟領先擴大至7千元。22分鐘T1吃掉巴龍，TL趕往上路卻無法爭奪，而Peyz婕莉拿下5連殺，最終T1就在23分鐘推平TL主堡，拿下第三場勝利，晉級MSI正賽。本屆MSI入圍賽所有BO5賽事，都是以3:0作為結束，也創下新歷史，同時也顯示出賽區間的實力差距越來越大。