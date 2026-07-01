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▲富士山御來光（圖／截自日本ＮＮＮ新聞台）

日本富士山2026年登山季正式開跑！山梨縣吉田路線及靜岡縣須走路線於7月1日率先開放，清晨雲層間隙清晰透出「御來光」，辛苦登頂的遊客個個面露喜色。6月30日富士山開山前夜，吉田路線起點鳥居舉行傳統開山祭，「手力男命」以木槌斬斷繩索，象徵正式開山。往年靜岡縣一側3條路線須等到7月10日才開放，但今年起「須走路線」也提前至7月1日與吉田路線同步開放。值得注意的是，若想從6月30日深夜出發、搶在7月1日迎接第一道晨光，則需從山梨縣吉田路線上山。山頂附近山間小屋工作人員表示，儘管剛經歷地震與颱風侵擾，實際登山客人數仍比預期多。26歲澳洲留學生奧巴羅爾笑著說：「受颱風影響，直到最後一刻還在猶豫要不要上山，天空放晴真的很開心。」針對擁堵問題，山梨縣今年起在吉田路線五合目登山口設置兩台自助繳費機，收取4,000日圓（約新台幣870元）入山費，同時山頂區域配置的指導員也改為24小時全天制。其他登山路線將於7月10日開啟，至9月10日關閉。目前富士山噴發警戒級別維持在1級，即須「留意是活火山」，但火山口周邊目前無異常活動跡象。若火山口周邊出現異常，將升為2級警戒。計畫前往富士山登山的旅客，出發前請密切留意官方最新警戒狀態