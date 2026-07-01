《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽入圍賽今（1）日正式結束，由六冠王Faker領軍的T1毫無懸念以3:0擊潰TL取得晉級機會。賽事結束後展開分組賽的抽籤環節，T1將在7月4日（週六）由對決BLG，中韓兩強對決預期將讓收視率再度破表，LCP賽區越南隊TSW則對上韓國LCK第一種子HLE，後續完整賽程一次看。
英雄聯盟 MSI 季中邀請賽首輪對戰組合
BLG vs. T1
LYON vs. FUR
HLE vs. TSW
G2 vs. TES
本次抽籤之前，各賽區強度已經依據先鋒賽結果進行分級，賽制規定 Tier 1 將與 Tier 4 對戰、Tier 2 則會對上 Tier 3 隊伍。分級名單如下：
Tier 1： BLG、G2
Tier 2： HLE、LYON
Tier 3： TSW、FUR
Tier 4： TES、入圍賽晉級隊伍（T1）
最終入圍賽晉級門票由T1拿下，再加上賽區規避原則，TES不會與同為LPL賽區的BLG在第一場比賽碰上，所以T1剛晉級就確定要對決BLG，TES則必須對決G2。抽籤開始，LYON的對手被抽到南美FUR，TSW則是對決韓國HLE。
MSI季中邀請賽完整賽程
MSI分組賽：7月3日（週五）到7月6日（週一）、7月8日（週三）到7月12日（週日）
📍7月3日
■11:00 HLE vs. TSW
■16:00 G2 vs. TES
📍7月4日
■11:00 LYON vs. FUR
■16:00 BLG vs. T1
📍7月5日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月6日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月8日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月9日
■16:00 待定 勝部決賽
📍7月10日
■16:00 待定
📍7月11日
■16:00 待定 敗部決賽
📍7月12日
■16:00 待定 總決賽
分組賽隊伍
韓國 LCK 賽區第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
中國 LPL 賽區第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
中國 LPL 賽區第二種子：Top Esports（TES）
太平洋 LCP 賽區第一種子：Team Secret Whales（TSW）
北美 LCS 賽區第一種子：Lyon Gaming（LYON）
歐洲 LEC 賽區第一種子：G2 Esports（G2）
巴西 CBLoL 賽區第一種子：FUR
韓國 LCK 賽區第二種子：T1
若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。
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BLG vs. T1
LYON vs. FUR
HLE vs. TSW
G2 vs. TES
Tier 1： BLG、G2
Tier 2： HLE、LYON
Tier 3： TSW、FUR
Tier 4： TES、入圍賽晉級隊伍（T1）
最終入圍賽晉級門票由T1拿下，再加上賽區規避原則，TES不會與同為LPL賽區的BLG在第一場比賽碰上，所以T1剛晉級就確定要對決BLG，TES則必須對決G2。抽籤開始，LYON的對手被抽到南美FUR，TSW則是對決韓國HLE。
MSI分組賽：7月3日（週五）到7月6日（週一）、7月8日（週三）到7月12日（週日）
📍7月3日
■11:00 HLE vs. TSW
■16:00 G2 vs. TES
📍7月4日
■11:00 LYON vs. FUR
■16:00 BLG vs. T1
📍7月5日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月6日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月8日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月9日
■16:00 待定 勝部決賽
📍7月10日
■16:00 待定
📍7月11日
■16:00 待定 敗部決賽
📍7月12日
■16:00 待定 總決賽
韓國 LCK 賽區第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
中國 LPL 賽區第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
中國 LPL 賽區第二種子：Top Esports（TES）
太平洋 LCP 賽區第一種子：Team Secret Whales（TSW）
北美 LCS 賽區第一種子：Lyon Gaming（LYON）
歐洲 LEC 賽區第一種子：G2 Esports（G2）
巴西 CBLoL 賽區第一種子：FUR
韓國 LCK 賽區第二種子：T1
若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。