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英雄聯盟 MSI 季中邀請賽首輪對戰組合

▲本次抽籤之前，各賽區強度已經依據先鋒賽結果進行分級，賽制規定 Tier 1 將與 Tier 4 對戰、Tier 2 則會對上 Tier 3 隊伍。（圖／lolesports）

▲因為賽區規避原則，T1剛晉級就確定對決BLG，TES則必須對決G2。（圖／lolesports）

MSI季中邀請賽完整賽程

▲77月4日（週六）16點將上演T1對決BLG，兩強對決預期將讓收視率再度破表。（圖／lolesports）

分組賽隊伍

《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽入圍賽今（1）日正式結束，由六冠王Faker領軍的T1毫無懸念以3:0擊潰TL取得晉級機會。賽事結束後展開分組賽的抽籤環節，T1將在7月4日（週六）由對決BLG，中韓兩強對決預期將讓收視率再度破表，LCP賽區越南隊TSW則對上韓國LCK第一種子HLE，後續完整賽程一次看。本次抽籤之前，各賽區強度已經依據先鋒賽結果進行分級，賽制規定 Tier 1 將與 Tier 4 對戰、Tier 2 則會對上 Tier 3 隊伍。分級名單如下：最終入圍賽晉級門票由T1拿下，再加上賽區規避原則，，所以T1剛晉級就確定要對決BLG，TES則必須對決G2。抽籤開始，LYON的對手被抽到南美FUR，TSW則是對決韓國HLE。MSI分組賽：7月3日（週五）到7月6日（週一）、7月8日（週三）到7月12日（週日）■11:00 待定■16:00 待定■11:00 待定■16:00 待定■11:00 待定■16:00 待定■16:00 待定 勝部決賽■16:00 待定■16:00 待定 敗部決賽■16:00 待定 總決賽若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。