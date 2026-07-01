金曲歌王蕭敬騰今晚將擔任「2026花蓮夏戀嘉年華」首日壓軸嘉賓，回到家鄉開唱，特地提前一天抵達，不僅投入彩排工作，也把握空檔展開小旅行、品嚐在地美食。為了慶祝7月1日暑假第一天，蕭敬騰也在東大門夜市隨機選了一家人氣美食「臭薯條」，並發起「打卡花蓮，請吃彩虹臭豆腐薯條」活動，限量百份送完為止，希望藉此號召大家一起到東大門夜市吃美食、看演唱會，無法到場的粉絲也可透過YouTube免費觀賞。
蕭敬騰今晚花蓮開唱 把握空檔品嚐在地美食
「2026花蓮夏戀嘉年華」首日邀請到蕭敬騰擔任壓軸演出，出發前他興奮在社群平台發文詢問：「花蓮有什麼好吃？」貼文一出立刻湧入大量留言與私訊，分享私藏口袋名單。抵達花蓮的第一站，蕭敬騰造訪在地人推薦的古早味名店「米糕扛報紙」，一進店內便被老闆認出，並靦腆地說了一句：「我以前都唱你的歌！」一句話瞬間拉近彼此距離，也讓現場充滿笑聲。
緊接著，蕭敬騰也品嚐「五霸包心粉圓」、人氣餐廳「欣欣麵館」等，熱愛海鮮的他笑說，這一餐簡直像是「一餐當三天吃」，吃得滿足又開心。此外，蕭敬騰還在東大門夜市隨機選了一家人氣美食「臭薯條」，並發起「打卡花蓮，請吃彩虹臭豆腐薯條」的活動，限量百份送完為止，立刻吸引不少民眾打卡。
再次回到花蓮演出 蕭敬騰感性：有種親切感
由於媽媽是花蓮人，暌違多年蕭敬騰再次站上花蓮舞台演出，他感性表示：「花蓮有很多跟家人的回憶，每次回來都有一種很親切的感覺。」並期待透過今晚的演出，讓更多人重新看見花蓮的美好，感受這座城市，共同創造屬於花蓮的夏日音樂回憶。
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「2026花蓮夏戀嘉年華」首日邀請到蕭敬騰擔任壓軸演出，出發前他興奮在社群平台發文詢問：「花蓮有什麼好吃？」貼文一出立刻湧入大量留言與私訊，分享私藏口袋名單。抵達花蓮的第一站，蕭敬騰造訪在地人推薦的古早味名店「米糕扛報紙」，一進店內便被老闆認出，並靦腆地說了一句：「我以前都唱你的歌！」一句話瞬間拉近彼此距離，也讓現場充滿笑聲。
再次回到花蓮演出 蕭敬騰感性：有種親切感
由於媽媽是花蓮人，暌違多年蕭敬騰再次站上花蓮舞台演出，他感性表示：「花蓮有很多跟家人的回憶，每次回來都有一種很親切的感覺。」並期待透過今晚的演出，讓更多人重新看見花蓮的美好，感受這座城市，共同創造屬於花蓮的夏日音樂回憶。