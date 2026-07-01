A-Lin挑大梁主持第37屆金曲獎的表現備受肯定，許多爆笑橋段讓網友回味再三，如模仿蔡依林踩巨蟒、嬰兒推車裝「能量飲料」等，幕後掌舵典禮的陳鎮川透露，自己為了發想這些橋段想到徹夜失眠，還打趣地說：「碰到非人類主持人就幫她（A-Lin）想非人類的表演。」
回憶A-Lin開場橋段 陳建騏：可以那麼無厘頭嗎
日前，音樂製作人陳建騏在臉書發文，回憶陳鎮川找他製作金曲獎的開場音樂，其中包括國片《陽光女子合唱團》電影裡現象級的主題曲〈幸福在歌唱〉、江蕙在小巨蛋的復出經典演出、蔡依林在大巨蛋跨年的史詩級表演，最後是A-Lin自己帶起的「能量飲之那魯one two three」炫風。
陳建騏說，自己聽完陳鎮川說明後，心想「金曲獎開場可以那麼無厘頭嗎？難道是因為在愚人節開會的關係嗎」，直到典禮當天在現場看完演出，讓他大呼：「真的是太精彩了！完全充滿音樂性同時幽默到不行！」
陳鎮川虧A-Lin是非人類 坦言想橋段想到失眠
貼文發布後，陳鎮川在底下留言：「謝謝建騏！碰到非人類主持人，就幫她想非人類的表演，失眠想的捏！」網友則大讚：「好慶幸自己有在現場見證這一切！感謝老師、感謝金曲獎」、「酒lin說怎樣！我不能唱跳喔？這段真的笑到不行」、「今年是非常成功的一屆」、「謝謝金曲團隊」、「只有主尺人A-Lin辦得到」、「非常有哏，超好看」、「今年的頒獎典禮真的很炸！」
資料來源：陳建騏臉書
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日前，音樂製作人陳建騏在臉書發文，回憶陳鎮川找他製作金曲獎的開場音樂，其中包括國片《陽光女子合唱團》電影裡現象級的主題曲〈幸福在歌唱〉、江蕙在小巨蛋的復出經典演出、蔡依林在大巨蛋跨年的史詩級表演，最後是A-Lin自己帶起的「能量飲之那魯one two three」炫風。
陳建騏說，自己聽完陳鎮川說明後，心想「金曲獎開場可以那麼無厘頭嗎？難道是因為在愚人節開會的關係嗎」，直到典禮當天在現場看完演出，讓他大呼：「真的是太精彩了！完全充滿音樂性同時幽默到不行！」
貼文發布後，陳鎮川在底下留言：「謝謝建騏！碰到非人類主持人，就幫她想非人類的表演，失眠想的捏！」網友則大讚：「好慶幸自己有在現場見證這一切！感謝老師、感謝金曲獎」、「酒lin說怎樣！我不能唱跳喔？這段真的笑到不行」、「今年是非常成功的一屆」、「謝謝金曲團隊」、「只有主尺人A-Lin辦得到」、「非常有哏，超好看」、「今年的頒獎典禮真的很炸！」
資料來源：陳建騏臉書
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