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▲經濟部產業園區管理局舉行高屏分局代理、新任分局長交接儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲新任高屏分局分局長吳淼文(右)進行宣誓。(圖／產業園區管理局提供)

▲新任高屏分局分局長吳淼文致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(1)日，在高屏分局禮堂，舉行代理、新任分局長交接儀式，在產業園區管理局副局長劉繼傳監交下，由代理分局長李昭興將印信交給新任分局長吳淼文，完成交接，以利高屏分局業務之運作。產業園區管理局產業園區管理局副局長劉繼傳代理、新任分局長交接儀式，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有產業園區管理局高屏分局轄管各產業園區業者代表及該分局同仁與會。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，高屏分局前分局長游淑惠任內適逢行政院組織改造及機關整併，帶領團隊穩健推動園區發展工作，精進園區服務效能，推動公共設施改善及場域環境優化，經調任產業園區管理局主任秘書遺一職，而代理分局長李昭興於代理期間亦恪盡職責、戮力從公，以維持園區營運管理及服務品質，對兩位首長的付出與貢獻表達誠摯感謝。劉繼傳說，新任分局長吳淼文具有豐富園區開發管理及行政歷練，公職生涯自基層公務人員歷練而起，歷任加工出口區管理處科員、副工程司、技正、科長、副組長等職務，行政院組織改造後擔任產業園區管理局開發營建組組長，長期負責科技產業園區及產業園區規劃開發、工程建設、建築管理及督導等業務，對園區開發、建設及營運管理工作具有完整且豐富之實務經驗，專業能力深受肯定。劉繼傳指出，高屏分局轄管高雄及屏東地區4個科技產業園區及12個產業園區，是南部產業發展的重要基地，期許高屏分局新任分局長吳淼文帶領高屏分局全體同仁，持續推動園區更新與設施改善，強化建設品質與營運管理效能，以提升園區整體競爭力，為南部產業發展奠定更堅實的基礎。新任分局長吳淼文說，他未來將秉持服務產業與協助企業發展之理念，持續精進園區管理及服務品質，積極推動招商引資、產業升級及推動園區智慧建設，打造兼具智慧、安全與永續發展的優質產業園區，為南台灣產業發展不斷注入新動能。