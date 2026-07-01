直接祭出日本隊、德國隊

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《NOWNEWS》記者實際查看商城，截自截稿時，也只剩下8件XS可供下單，顯見日本球衣高人氣。

「台灣減價挺快」、「輸球可惜 但5折真的太香」、「謝謝巴西才對」、「世界盃沒打完就五折，真的太划算」

2026年世界盃日本國家隊32強1：2不敵五冠在手的世界強權巴西，官方球衣品牌adidas今（1）日，《NOWNEWS》實際查看官方商城，目前僅剩下XS號釋出少量現貨。日本隊本屆受到傷勢影響，包含主力前鋒三笘薰在內多名主力球員缺陣，雖然以分組第2晉級，但32強淘汰賽首戰就交手奪冠熱門巴西，最終血戰超過90分鐘仍不敵強敵，本屆世界盃之旅畫下句點。德國方面，與強敵摩洛哥激戰至點球大戰，最終同樣爆冷輸球。日本隊預賽期間靠著好表現、在台灣掀起高人氣，最新款球衣本來就熱賣款式，操刀設計的品牌將八咫烏隊徽放置在中央，與經典三線標誌相呼應，代表全日本與球迷「萬眾一心、直擊核心」的精神，設計上收穫不少好評，至於眾星雲集的德國隊，本來就是高人氣球隊。日本、德國相繼遭淘汰後，adidas無預警祭出5折優惠，原價2890元的2026年款最新版上衣，自今早全尺寸以1445元出售，實體店面與線上商城同步進行，有球迷就在高雄漢神拍到現場旗艦店放上5折牌誌，adidas官方蝦皮商城同款一樣為5折出售。優惠公開不到2小時，S、M、L與XL都火速被掃光，看到世界盃32強還沒打完，日本隊球衣就火速半價出清，球迷除飲恨沒搶到外，更驚嘆adidas快速降價策略，