我是廣告 請繼續往下閱讀

廠商注重貼近服務 新增維修、經銷補助

疫情、匯率、關稅 業者：工具機3至5年很辛苦

全球再工業化 陳紳騰：快速協助、反應賺「回頭客」

面對美國關稅挑戰及全球地緣政治重組，台灣業者面臨海外重新布局。政府布建海外通路補助計畫預算從去年1億元成長至6億元，成長5倍，並新增經銷／代理合作、維修服務2項補助項目，預期讓核定件數較去年更增加。去年因應關稅推動海外通路補助計畫，申請案件共有549件、核定149件，分別成長3倍、4倍，受補助業者平均出口金額成長逾25%。其中，中小企業占75%，主要產業為機械設備、民生製造及金屬製造，主要地區有逾半數為亞洲，包括日本、印尼及韓國等。貿易署長劉威廉表示，在地緣政治變化、美國關稅及AI發展下，過去3年變動比過去30年變動還要大，而經濟部更關切傳產、中小企能否趁著這段時間雨露均霑，一起來掌握國際市場。他表示，推動預算從去年1億元，今年增加至6億元，較去年成長5倍。他說，聽起來增加很多，但是申請量也會同步增加，此外補助重點除了原本的海外展示據點、倉儲物流、數位行銷之外，今年更新增經銷／代理合作、維修服務2項補助項目。對於補助趨勢，他表示，現階段發現廠商並不講求在當地製造，而是要「貼近市場、貼近服務」，並非單純只想著降低成本，因此才會考慮增加維修服務的補助項目。對於未來政策方向，他盤點，首先是希望可以在海外複製台灣聚落（cluster）經驗，舉例先前發生大地震時，台積電可以在24小時以內就恢復7、8成產能，讓許多國家客戶注意台灣「聚落之美」。其次是協助廠商布建通路，因為供應鏈須整體到海外發展，但中小企業未必有能力去做投資，因此才補助展示中心、發貨倉庫等，支援廠商海外布局。針對預算成長到6億元，貿易署說明，目前已有61案申請，將收件至10月底截止，且因預算加碼，核准件數也有望等比例成長。記者會也邀請永進機械、東台精機、慶堂工業、伯鑫工具、共茂工具、東陽實業、如陽等來分享海外通路經驗。永進機械總經理、工具機公會理事長陳紳騰分享，公司與Youtuber「TITANS of CNC MACHINING」合作，讓自身海外數位行銷可以得到突破，吸引全球的眼球。東台精機副總經理嚴璐則表示，過去3到5年工具機是最辛苦一段，經歷疫情、匯率及關稅，公司過去注重中國市場，現在跟著政府開拓美國市場，很慶幸政府願意加碼預算，協助海外通路。生產工業閥門的慶堂工業總經理陳金龍指出，此次透過補助計畫，拓展在美國、加拿大的據點，今年會在加國溫哥華建置展示中心、發貨倉庫，進而縮短交貨時間、貼近客戶提供服務。他並透露，海外設展示中心可加深客戶對品牌及產品的認識，已有客戶下單金額因此從每月100萬美元成長至190萬美元。對於美國、歐洲，以及各國台灣海外科學園區設立後所帶來的「再工業化商機」，陳紳騰認為，現在全球出現「全球在地化」（GloCal），講求全球化及在地化的結合。他說，如今在中東歐地區確實有供應鏈重組計劃，但台灣不只是單純賣設備，更是要講求快速協助、反應，讓當地業者願意重新再下單給台廠，因此對於貿易署增加經銷跟維修補助，有助於讓台廠提出解決方案及附加價值。