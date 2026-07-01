將原一軍投手教練蕭任汶與一軍牛棚教練曾翊誠進行職務調換，曾翊誠轉任一軍投手教練，蕭任汶則轉任一軍牛棚教練。原二軍守備跑壘統籌教練周正雄也將升上一軍，擔任內野守備兼作戰整合教練。

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台鋼雄鷹中職37年上半季繳出30勝29敗1和、勝率5成08戰績，改寫隊史上半季最佳成績，但今（1）日上半季補賽周尚未結束，就無預警做出3個教練團異動，台鋼雄鷹本季目標著眼隊史首次季後賽，開季後展現不錯氣勢，第3周一度登上龍頭，但後續被味全龍超車，最終上半季以30勝29敗1和結束，雖然落後給味全龍、富邦悍將，但仍改寫隊史上半季最佳成績。稍早台鋼雄鷹球團作出教練團調整，以備戰下半季，主要在於蕭任汶、曾翊誠2位投手部門的教練職務互換，前者轉任牛棚教練，後者則改為一軍投手教練。另一項調整則是今年從球評回鍋教練的周正雄，正式升上一軍，他原本在二軍擔任內野守備教練，如今升任為一軍內野守備兼作戰整合教練，協助球隊在守備、跑壘與進攻作戰上的戰術運用更順暢。台鋼雄鷹下半季首戰將於7月3日在澄清湖主場亮相，屆時就會以全新教練團佈陣迎戰老對手統一7-ELEVEN獅的系列賽。