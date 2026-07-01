我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟啦啦隊PS女孩汶汶（本名王敬汶）上個月20日在一場私人拍攝活動時遭狂粉持刀攻擊，造成脖頸割傷，住院治療約10天，經紀人乖姐今（1）日透露，汶汶已經出院休養，至於何時回歸球場應援，她表示：「還是要看復原的進度。」稍早，乖姐證實，汶汶目前已經出院返家休養，但因為短時間內還是不宜做出過大的動作、拉扯脖子，因此回歸球場必須要看復原的進度如何。該起事件發生於2026年6月20日下午，汶汶在參加私人棚拍活動時，突然遭到一名52歲許姓瘋狂男粉絲持水果刀割喉襲擊，導致頸部劃傷，所幸在棚拍現場的攝影同好及相關工作人員第一時間出手相救、壓制嫌犯並緊急將汶汶送醫搶救，她才成功脫離生命危險。而攻擊汶汶的許男被士林地檢署檢察官認定是預謀持刀攻擊，犯罪嫌疑重大且有高度再犯風險，因此向法院聲請預防性羈押，士林地方法院也裁定將許男收押，經網友起底，許男有高達26次的前科，且曾經因為強迫症等身心狀況多次獲免刑。