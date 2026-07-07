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改編自東寶1960年經典特攝電影的影集《氣體人第一號》，集結小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、竹野內豐等豪華卡司，由《屍速列車》導演延尚昊擔任編劇與監製，《噬亡村》導演片山慎三執導，故事圍繞在能將身體化為氣體、自由穿越任何障礙物的神祕「氣體人」身上。主創團隊近日接受台灣媒體訪問，被問到：「如果現實中真的變成氣體人，最想做什麼？」小栗旬許願想環遊世界，但片山慎三卻想當隱形人，因為這樣就能躲在小栗旬的後面偷偷觀察他，讓當事人直呼好像怪怪的。小栗旬在《氣體人第一號》一路追捕「氣體人」，戲外則想靠這項超能力改變生活，他笑說，雖然不知道變成氣體後究竟能飛多遠，但感覺應該和瞬間移動差不多，因此想完成飛到世界各國旅行的願望，「我會想去世界各國看看」。至於導演片山慎三，比起成為氣體人，反而想變成隱形人，因為他一直很好奇那些自己感興趣的人，在沒有旁人注意時究竟是什麼模樣，甚至笑說：「如果我是隱形人，現在就可以站在小栗先生後面，一直默默觀察他。」一旁的小栗旬立刻笑虧：「現在這個時代，這種發言很容易被誤會。」導演也急忙解釋：「不是那個意思，沒有色色的意思。」小栗旬則笑回：「我百分之百相信你不是那個意思啦。」兩人一來一往超爆笑。影集中也有不少追逐、追捕的動作場面，不過小栗旬飾演的刑警並沒有超能力，所以沒特別進行體能訓練，「至於心理層面，我也不知道這算不算是精神上的準備，岡本賢治這個角色，因為他的立場關係，總是只能跟在事件後面，每次都是事情發生之後他才趕到現場，始終無法及時趕上， 所以他並不是那種很英雄式的人物，反而總是給人一種『岡本賢治，你又慢了一步啊』的感覺。 我覺得這正是這個角色非常可愛、討喜的地方，也是抱著這樣的想法去詮釋這個角色」。《氣體人第一號》故事從一場駭人命案揭開，一名男子在電視直播途中突然身體膨脹後爆炸身亡，震驚全世界，而幕後真凶正是擁有將身體化為氣體、穿越任何障礙物能力的神祕「氣體人」。小栗旬飾演一路追查真相的刑警，蒼井優則飾演持續追蹤案件、關注預告殺人的記者；廣瀨鈴、林遣都飾演一對懷抱各自目的、意外捲入案件的直播主兄妹，竹野內豐則飾演由黑道轉型為企業社長的人物，而故事核心「氣體人」則由新人演員內田雅樂擔綱，這也是他的演員出道作。除了台前卡司備受矚目，幕後陣容同樣堅強，由《屍速列車》、《地獄公使》延尚昊擔任編劇與監製，《噬亡村》片山慎三執導，並由東寶與韓國製作公司WOWPOINT共同開發製作。劇組自2024年9月開拍，直到2025年4月才正式殺青，歷時近8個月，期間勘景超過1000處，最終選定約120個拍攝地點，完成日本影視史上首度封閉東京車站前廣場拍攝的紀錄。該劇總計8集，7月2日一次在Netflix獨家上線。