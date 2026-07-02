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11年後再推出 全靠自己節奏感

音樂讓人上癮、動畫超有趣 多人也能一起玩

▲隨遊戲進度可解鎖「BeatSpell」模式。（圖／翻攝自任天堂官網）

沒有視覺提示的節奏遊戲 得到高評價

《節奏天國 奇蹟之星》相關資訊

睽違11年再推出新作的《節奏天國 奇蹟之星》今（2）日正式發售，作為Nintendo Switch第一方最後獨占作品，讓不少節奏遊戲玩家相當期待。《NOWNEWS》一次介紹《節奏天國 奇蹟之星》玩法、收錄歌曲數量，以及玩家們試玩心得，讓你了解這款遊戲的魅力。《節奏天國》系列是任天堂在2006年在Game Boy Advance平台推出的節奏遊戲，上一代已經是2015年於任天堂3DS登場的《節奏天國 The best+》，歷經11年，今（2）日終於能在Nintendo Switch上玩到系列新作《節奏天國 奇蹟之星》。，跟《太鼓達人》等節奏遊戲不同的是，《節奏天國》不會有代表不同按鍵的圖案，讓你在圖案到達正確位置再按下相對應的按鍵，而是要自己聽節奏，在輪到你的時候再按按鍵。每一款節奏遊戲不僅讓人一聽就上癮，還有搭配不同有趣動畫，像是「雨傘」關卡中，玩家要仔細聆聽前3個「雨傘精靈」開關傘的間隔，並在正確的時間點開關傘，如果玩家搶快或落拍，還會被其他的雨傘精靈瞪。玩家在完成一個節奏遊戲後，會得到評價，如果出錯太多，就沒辦法進入下一個關卡。，除了單人遊玩之外，還支援同一台主機、4人一起同樂的節奏遊戲。隨著遊戲進度可解鎖特殊模式，其中就有「BeatSpell」模式，玩家將化身為魔法師，透過節奏的力量詠唱魔法，和怪物們對戰，像烈焰魔法的節奏是「答・答」「答・答」，恢復魔法則是「答答答」「答答答」，運用各種節奏打敗敵人吧！《節奏天國》系列最早是由音樂製作人、早安少女組製作人淳君提出的計劃，他想製作一款不依靠視覺提示的節奏遊戲，主要開發人員之一的大澤和義也認為這種類型的遊戲，有機會受到玩家歡迎，雖然第一作沒有吸引到大批玩家注意，不過現在已經是許多玩家封為「神作」的節奏遊戲，也得到業界極高評價。《NOWNEWS》曾詢問過玩過體驗的玩家，他表示《節奏天國 奇蹟之星》有繁體中文相當有誠意，也有玩家在Threads分享，「終於等到新的節奏天國！差點玩到停不下來」、「節奏天國真是太酷啦！整個人都跟著節拍晃動」。2026年7月2日1450元Nintendo Switch