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▲林進透露曬私密處除毛原因，並向感到不舒服的網友道歉。（圖／翻攝自林進Threads@lingin1209）

網紅林進以無厘頭又充滿自信的搞笑短片爆紅，而近日他在社群分享一段私密處除毛的業配影片，但因尺度太大，也沒放防劇透的標語，而遭到大批網友傻眼砲轟。而對此，他也親回應網友留言道歉：「因為很多人問私密處可不可以，所以想說直接拍攝，抱歉，讓你的眼睛不舒服了。」林進在近日於Threads分享多張業配的除毛影片與照片，但他除毛的部位不是腋下，也不是手或腿，而是私密處，超大尺度火速引發大批粉絲的批評，「一打開Threads就滑到這個，我上輩子是造了什麼孽」、「噁，要除毛就不要用下面的，這裡不是推特（現更名為X）。」不少網友也直接喊話檢舉，直呼不舒服。而對於為什麼不選擇腿毛，或是其他部位的留言，林進也親自回應：「除腋下除腿毛都試過了，因為很多人問私密處可不可以，所以想說直接拍攝 。」並道歉表示：「抱歉，讓你的眼睛不舒服了。」林進因誇張搞笑、自然不做作的風格走紅，早期他因拍攝「阿嬤對瘋狂舉止反應冷淡」的系列而累積知名度，並開始進軍演藝圈，曾出演過電影《乳·房》、電視劇《姊妹們，上》等作品。