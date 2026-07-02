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台灣最難改口地標是它！一票人叫錯：到門口才知

▲台北市立動物園是許多人親子遊玩好去處，但不少人誤以為「木柵動物園」是它的正式名稱。（圖／取自台北市立動物園臉書）

木柵動物園怎麼來的？取名由來曝光

不只木柵動物園！神奇寶貝、黑人牙膏也上榜難改口

▲黑人牙膏在2022年3月正式改名為「DARLIE好來」，代替「黑人」之名。（圖／翻攝自黑人牙膏臉書）

連鎖量販店家樂福正式改名萬家福，全台分店於昨（1）日起正式更換招牌，但不少民眾坦言難改口，未來還是會以家樂福代稱，引發網友好奇詢問「有什麼東西改名了，你卻只記得舊名？」在眾多答案中，以「木柵動物園」討論度最高，甚至有民眾坦言到了門口，才知道官方真正名稱是［台北市立動物園］，崩潰直呼「好震驚，木柵動物園竟然不叫木柵動物園」。家樂福宣布正式改名，量販店全面更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、超市改名為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」，但不少人坦言難改口，未來還是會叫家樂福，引發網友在Threads好奇發問「有什麼東西改名了，你卻只記得舊名？」貼文曝光後，在網路上「木柵動物園」被最多人點名，坦言「我到了木柵動物園門口才知道原來叫台北市立動物園」、「木柵動物園啊，還從來不是這個名字喔」，引來還有不少人驚覺「好震驚，木柵動物園竟然不叫木柵動物園」、「原來他不叫木柵動物園哦」。事實上，民眾口中的「木柵動物園」其實只是俗稱，官方正式名稱始終是「台北市立動物園」。有內行解釋，台北市立動物園最初於1914年創立於圓山，舊稱「圓山動物園」，直到1986、1987年間因空間受限，才遷址至木柵區（今文山區），民眾為了區分舊址，口語上多稱為「木柵動物園」並持續至今。有趣的是，有民眾提到雖然官方正名是「台北市立動物園」，但若在Google地圖或Google搜尋頁面打上「木柵動物園」，依舊會自動跳轉至台北市立動物園，可見不論是俗名或官方名稱都能通用。除了木柵動物園以外，也有人提到其他改不了口的名稱，包括神奇寶貝、黑人牙膏、大潤發或推特、小叮噹等上榜，「推特啊，X到底是什麼？有夠容易撞名」、「神奇寶貝變寶可夢真的不習慣」。