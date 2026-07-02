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今（2）日根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，波士頓塞爾提克與費城76人達成交易，總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）與喬治（Paul George）將互換東家。然而這樁重磅交易才剛敲定，一段布朗昔日公開痛批七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）「愛假摔」的影片再度瘋傳。根據美媒《Barstool Sports》記者葛里芬（Connor Griffin）報導，就在交易案敲定的第一時間，一段布朗昔日在Twitch直播上的言論被網友挖出。影片中布朗直言不諱地表示：「恩比德是個偉大的球員，絕對是籃球歷史上最強大的長人之一。」但隨即話鋒一轉說：「但他就是愛假摔。」這段影片重新曝光後迅速在社群平台瘋傳，也讓不少球迷笑稱：「現在兩人要變成隊友了。」事實上，恩比德多年來的比賽風格一直備受討論，不只球員曾公開評論，紐約尼克總教練布朗（Mike Brown）以及不少NBA球評，也都曾批評過恩比德過於依賴製造身體接觸與博取犯規。兩人的恩怨情仇在上季季後賽就已徹底點燃。在剛結束的季後賽首輪中，76人血戰七場下剋上淘汰了塞爾提克，當時布朗在系列賽可說是燃盡了，場均狂轟25.7分、5.7籃板、3.3助攻。而帶傷上陣僅打4場的恩比德，則交出28.0分、9.0籃板、7.0助攻的全面數據。雖然76人隨後在東區準決賽遭到新科總冠軍紐約尼克以4：0橫掃出局，但費城高層在休賽季的搶劫式補強，再度點亮了奪冠曙光。布朗上賽季在綠衫軍出賽71場，場均狂飆28.7分、6.9籃板、5.1助攻，外帶47.7%的投籃命中率，正值生涯最巔峰。他的強勢加盟，完美填補了保喬治離隊後的側翼真空，甚至在同樣的位置上更具威脅性，同時也與恩比德、明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）組成威震全聯盟的三巨頭。