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在今（2）日的溫布頓網球公開賽中央球場上，喬科維奇以6：3、6：4、6：2的比數橫掃對手西西帕斯，強勢挺進第三輪。這位24座大滿貫冠軍得主在比賽進行到第三盤前，因為對手西西帕斯離場更衣，場上出現了短暫空檔，喬科維奇竟玩心大起，對一名毫無防備的女球童開了一個小玩笑，讓賽場上多了一絲輕鬆氣氛。當時他請球童協助剪掉右肩上的黑色膠帶，在對方手持剪刀進行作業時，喬科維奇突然痛呼一聲，誇張的反應讓這名女球童嚇了一大跳，甚至驚恐地退後一步、手摀著胸口，顯然以為自己不小心弄傷了這位網壇傳奇，差點「嚇出心臟病」。所幸喬科維奇隨即爆出大笑，女球童意識到這只是個玩笑後也跟著笑出來。賽後，喬科維奇在場上訪問時幽默回應：「這種惡作劇通常只會發生在當你領先兩盤，而不是落後兩盤的時候。如果真的嚇到她了，我感到很抱歉，我當時只是想找點樂子。」除了與球童的互動，喬科維奇場邊的「鎖定目標」也成為焦點。他注意到高爾夫球大賽冠軍麥克羅伊（Rory McIlroy）身著傳奇的「綠夾克（Green Jacket）」坐在皇家包廂內。身穿本屆溫網標誌性奶油色西裝外套的喬科維奇打趣道：「麥克羅伊，那件夾克太美了！那是名人賽的綠夾克嗎？我想要那件。我們來比一場網球吧，賭注就是你的綠夾克換我的西裝外套，我們不比高爾夫，比網球！」這番妙語如珠的戰帖，引發現場觀眾哄堂大笑與熱烈歡呼。