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通過醫院評鑑都符合相同標準 石崇良：落實分級醫療

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席基層座談會，在談論台北未來十景的市政影片中提到，「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心？」此番言論也引發熱議。而衛福部長石崇良說，台灣醫院都是經過醫策會通過醫院評鑑，所有被評為醫學中心的醫院都具有相同標準，沒有大小等級優劣之分。沈伯洋日前提及「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心？」的言論引起討論。石崇良今（2）日出席立法院衛環委員會審查「菸害防制法部分條文修正草案」案。會前接受媒體聯訪時，被問到對於沈伯洋的言論看法。他說，台灣醫院約450家，都是經過委託醫策會，通過醫院評鑑。石崇良表示，因此都是符合標準的醫院、也各司其職；且醫院沒有大小等級的優劣，而是什麼病適合到什麼地方去看，落實分級醫療，像是小病到社區醫院、嚴重或大病才到醫學中心，保障人在急需的時候能得到適當照顧。不過，有媒體追問萬芳與其他醫學中心的差距，石崇良說，所有被評定為醫學中心的醫院都具有相同標準，也有各自擅長的科別，每家醫院都一樣，以馬偕醫院為例，是婦兒科起家，照顧上並不亞於台大醫院。