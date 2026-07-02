根據ESPN報導，早在塞爾提克將布朗放進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易提案時，雙方關係就破裂，綠軍總管史蒂芬斯（Brad Stevens）更因布朗爭議發言，看他不爽許久，最終不惜賤賣給同區勁敵也要交易掉這位2024年奪冠FMVP。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「這是（我在波士頓）最喜歡的一年。」

「所有懷疑我的人，你們正在把我變成一個怪物。」

布朗連同2026-27年球季，仍有3年合約，最後兩年都超過6000萬美元，喬治則剩下1年5400萬美元合約，下季則是球員選項

▲塞爾提克總管史蒂芬斯（Brad Stevens）因布朗爭議發言，看他不爽許久，最終不惜賤賣給同區勁敵，也要交易掉這位2024年奪冠FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克今（2）日送走布朗（Jaylen Brown），只從七六人換回36歲老將喬治（Paul George）與2張首輪、2張次輪籤，不僅並未降低下季團隊薪資，索價還從4張首輪降價為2張，引發外界關注。實際上，布朗上季在一哥塔圖姆（Jayson Tatum）重傷缺陣下，打出生涯最佳表現，場均28.7分、6.9籃板與5.1助攻，還正值29歲巔峰期，而喬治不僅年事已高、近年傷病纏身（上季僅打37場），更重要的是下季薪資同樣高達5400萬美元，等於塞爾提克在沒省到錢情況下，用布朗換喬治只拿到2張首輪、2張次輪籤。多數體育媒體與分析師第一時間對塞爾提克的決定感到困惑，認為這是一筆毫無疑問的「賠本生意」，塞爾提克先前對布朗的報價據傳至少是4張首輪籤，最後降價為2首輪，還是直接賣給同區的七六人隊，親手幫對手完成「三巨頭」大升級。外界分析，塞爾提克之所以會「降價求售」，主要是因為過去幾週球隊與布朗之間的關係急劇惡化，導致綠衫軍失去談判籌碼。一切起因於今年季後賽結束後，布朗在直播中說：被認為是在暗示自己想當老大的態度，此言也引發波士頓媒體與球迷不滿。6月下旬，總管史蒂芬斯曾暗中用布朗作為籌碼，向公鹿報價追求字母哥，雖然字母哥最終前往熱火，但談判過程也被媒體全面曝光，。這讓剛扛起全隊一整季、自認是功臣的布朗感到不被尊重，在直播中反擊，強調自己是過去10年來贏球最多的球員，甚至放話：最後則是與第二條硬上限有關，塞爾提克自2024年奪冠後，主力陣容面臨財務死局，，塞爾提克有機會視狀況，與喬治重新簽下一份2至3年、但均薪更低的合約。相較於波士頓的愁雲慘霧，費城媒體與球迷則是歡天喜地。七六人透過2張首輪籤，就組成由恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）的全新三巨頭，戰力瞬間成為東區頂級強權之一，從純粹的商業與戰力角度來看，七六人無疑是這場豪賭中的最大贏家。