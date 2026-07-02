竟有泰山、福壽、福懋等3家業者共15款大豆沙拉油品，傳出因一級致癌物苯駢芘含量超標而下架。許多餐飲業者包含家鄉碳烤雞排東湖店、台中老字號大甲東港肉圓等紛紛跳出自證沒有使用此15款油。究竟沙拉油該如何挑選？衛福部就提到，盡量挑選植物油，以不飽和脂肪含量高的為主，並盡量避免高溫油炸烹調方式，尤其更要避免攝取反式脂肪、即加工過的植物油，主要出現在酥炸類糕點或是含餡的點心中。
食藥署列出泰山、福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品，加上中聯油脂上游品項，合計為15項，要暫停食用，引起全台民眾與餐飲業者一片譁然。究竟食用油要怎麼挑？根據衛福部最新資訊提到主要有3項指標。
一、不飽和脂肪含量要高：
豬油(動物油)含較多飽和脂肪，食用過多易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚、血管彈性降低，使血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。在油品的選擇上，一般植物油，如大豆油、葵花籽油、芥花籽油、玉米油、橄欖油、葡萄籽油、胡麻油等，都屬於不飽和脂肪含量（85%以上）較高的油，適合作為家庭低溫方式之烹調用油。
二、少用油炸烹調：
牛脂、豬油、棕櫚油等，因飽和脂肪含量（34%以上）較高，熔點高，氧化安定性佳，因此較適合作為高溫油炸油使用。然而，由於飽和脂肪對心血管系統之傷害，民眾應盡量減少油炸食物的攝取，也就是，不論油炸食物是採用哪一種油，基本上其對健康都是不好的。
三、反式脂肪比飽和脂肪更不健康：
反式脂肪是加工過的植物油，結構式為反式不飽和脂肪，然而卻比飽和脂肪更不健康！研究指出每天只要攝取少量(4~5公克)的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23%罹患心血管疾病的風險，反式脂肪主要存在於酥炸類，包含有「餡」糕點、夾心餅乾、甜甜圈、蛋糕、爆米花，或有夾心或包被半固態油脂的捲心餅、夾心餅等。
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一、不飽和脂肪含量要高：
豬油(動物油)含較多飽和脂肪，食用過多易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚、血管彈性降低，使血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。在油品的選擇上，一般植物油，如大豆油、葵花籽油、芥花籽油、玉米油、橄欖油、葡萄籽油、胡麻油等，都屬於不飽和脂肪含量（85%以上）較高的油，適合作為家庭低溫方式之烹調用油。
牛脂、豬油、棕櫚油等，因飽和脂肪含量（34%以上）較高，熔點高，氧化安定性佳，因此較適合作為高溫油炸油使用。然而，由於飽和脂肪對心血管系統之傷害，民眾應盡量減少油炸食物的攝取，也就是，不論油炸食物是採用哪一種油，基本上其對健康都是不好的。
反式脂肪是加工過的植物油，結構式為反式不飽和脂肪，然而卻比飽和脂肪更不健康！研究指出每天只要攝取少量(4~5公克)的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23%罹患心血管疾病的風險，反式脂肪主要存在於酥炸類，包含有「餡」糕點、夾心餅乾、甜甜圈、蛋糕、爆米花，或有夾心或包被半固態油脂的捲心餅、夾心餅等。