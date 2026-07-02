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《Pikmin Bloom》蘑菇分為幾種？

▲皮克敏《Pikmin Bloom》中，蘑菇共分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」。（圖／《Pikmin Bloom》）

《Pikmin Bloom》蘑菇獎勵

▲皮克敏《Pikmin Bloom》中，打蘑菇的獎勵會視「蘑菇種類、大小、工作力」有所變動。（圖／《Pikmin Bloom》）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》台灣玩家數量持續增加，除種花外，「打蘑菇」絕對是遊戲最刺激的機制，但蘑菇也不是看到就打這麼簡單，尤其對新手而言，「月初、月中、月底要打哪種蘑菇？」經過規劃後才能把資源最大化，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏打蘑菇攻略。在皮克敏《Pikmin Bloom》中，蘑菇共分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」，每種蘑菇能獲得的獎勵不同，所需花費的時間、所需戰力也不同；顏色菇、元素菇日常不定時出現，活動菇每天都有，但會隨月份更改命名，巨型活動菇通常則是周末限定。必定掉落與蘑菇顏色相同的「一般精華」，如果缺乏特定顏色的基礎精華來餵皮克敏，打顏色菇是最直接的補給方式。：相較於顏色菇，有更高機率掉落包含當季花種的「特殊精華」，且帶回的水果通常體積較大。除了精華外，擊敗後會獲得「神祕箱」，打開必定包含「活動收集道具」，例如7月的「交響樂唱片」，能充分推動任務進度。必定掉落大量活動收集道具，運回的水果極大，能一次提供非常可觀的精華數量。綜合上述《Pikmin Bloom》蘑菇分類與可獲得獎勵，建議新手玩家，每月月初因為缺乏主副花的特殊精華，平日可以優先尋找「元素菇」，月中特殊精華累積達一定數量後，平日可以開始主打「活動菇」，搭配種花任務、力拼收集獎勵。月底若任務進度達到一定程度，除了持續打「活動菇」收集獎勵外，也可以安排打些「顏色菇」來補充一般精華；周末期間則不用多想，只要有「巨型活動蘑菇」，有機會就要入場。