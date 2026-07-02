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台北市府推動人行道遮陽傘，搶先在捷運西門站6號和1號出口架設完畢，單支價格約40萬，和信義區一支744萬的遮陽傘形成強烈對比，北市議員洪婉臻昨質疑，北市府砍樹代傘，將信義區的路樹砍掉。對此，蔣萬安今（2）日表示，都是依照相關規定設置，在信義區設置的蘑菇造型，沒有問題，議員也沒有了解清楚，工務局已經做清楚說明。北市府官員則補充，區域路樹是本來倒塌後才砍掉，絕非為了設置遮陽傘而砍掉。蔣萬安今出席北市木柵指南宮孚佑帝君成道1146周年慶祝紀念三獻大典，會前針對信義區遮陽傘被質疑是「砍樹代傘」，他說工務局都有很清楚說明，一定是依照相關規定設置，不管是新工處的遮陽傘，或者是接下來在信義區設置的蘑菇造型，就是依照相關的規定，沒有問題。媒體詢問規定是否適合，蔣萬安說，這完全是議員沒有了解清楚，工務局已經做了很清楚的說明。至於他昨天回應西門、信義區遮陽傘價差爭議，當時他說「信義商圈比較時尚，會顧及整體市容景觀」遭中正萬華區綠營議員批評歧視，蔣萬安表示，台北市是國際大都會，各地都非常的有時尚感、都有特色。當然也會持續地努力，讓各地特色、魅力、時尚被世界看到，地方議員如果有需要，認為想要設置蘑菇，就會來協助了解評估。