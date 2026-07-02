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陳雪生屢關切北竿靶場遷移 質疑「打死人才高興嗎？」

陳雪生喊話要求1年完成北竿靶場遷移

遭外界嘲「藍皮綠骨」 陳雪生點名王義川

國民黨立委陳雪生昨（1）日在立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄，關切馬祖北竿靶場遷移案進度。陳雪生表示，自己早在2020年就已提案要求遷移北竿靶場，至今已開過11次大小會議，也曾4度在總質詢向行政院長及國防部長反映，但多年下來仍看不到明確進展，讓他相當不滿，何況他「一毛預算都沒刪過欸」。陳雪生也痛批國防部效率不彰，並要求顧立雄親自處理，喊話「你效率比我好，1年可以完成吧？」。立法院外交及國防委員會昨邀請國防部、外交部、海洋委員會海巡署及大陸委員會，就「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」進行專案報告並備詢。陳雪生質詢時指出，自己從19歲開始就與國防部、軍人關係像大家庭，國防部預算「一毛錢都沒刪過」，也沒有責難過國防部，與馬防部關係良好，但北竿靶場位於馬祖「蛋黃區」，周邊有衛福大樓、運動場、中山國中及住宅區，若持續在該處打靶，相當不合理。質詢過程中，陸軍參謀長陳建義中將一度準備代為回應，但遭陳雪生立刻制止，直言「我要部長回答，我不要你回答，沒那麼簡單！」。顧立雄則說明，靶場遷移部分目前正在進行地質鑽探工程，相關工程去年10月8日決標，後續還需進行專家及環境評估，才能規劃遷移。不過，陳雪生反質疑「回去請您多關心一下好不好，我4次總質詢，請你們腦袋好好裝一點東西，想一下好不好？北竿靶場在蛋黃區，在中正紀念堂打靶你看怎麼樣？旁邊有衛福大樓、運動場、中山國中、住宅在那裡，打死人才高興嗎？我提了很多次了」。陳雪生也質疑「沒有案子，鑽探什麼？」並表示自己當過40多年公務員、8年縣長，也在立法院16年，不可能不懂行政程序及《採購法》，要求國防部「不要誆我、糊弄我」。陳雪生進一步表示，若自己擔任國防部長，2年內就能完成北竿靶場遷移，並向顧立雄喊話「我想你的效率比我好，1年可以吧？」。他也說，若國防部仍無法處理，他下一次會繼續出席國防委員會，甚至帶看板、找民眾抗爭，必要時再找行政院長，甚至到總統府反映。顧立雄則承諾，回去後會與陸軍司令部開會討論並檢視進度，也會親自盯緊此案，再向陳雪生報告。陳雪生質詢時也談及外界對他的政治批評。他說，自己從未刪過國防部預算，甚至還曾拜託同黨立委馬文君不要刪國防部預算，卻被說成「藍皮綠骨」。他接著點名台下的民進黨立委王義川，質問對方是否曾在電視上說他「叫老共幹什麼幹什麼」。王義川回應「那你跟老共說不要打啊」，陳雪生則笑稱，「我下次碰到習近平就跟他講，但我見不到他，對不起啦」，引發現場笑聲。不過，陳雪生也坦言，自己語氣不好是因為此事已讓他非常生氣，並要求顧立雄「重視我的存在」。