全球玩家引頸期盼的遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6），雖然還只是預購階段，就已經掀起劇烈反響，根據外媒報導，《GTA 6》全球預購量已經突破3900萬套，預計在11月19日正式發售前，創造超過30億美元（約新台幣956億元）的驚人營收。
開發商砸重本得到回報 玩家預購不手軟
根據外媒《GAME RANT》報導，《GTA 6》在開放預購1小時內，就創造超過10億美元（約新台幣319億元）的收益，《Aol.com》也指出，遊戲開發商Rockstar Games在《GTA 6》投入10億美元（約新台幣319億元）開發，遊戲中將呈現超擬真視覺畫質、先進的人工智慧（AI）、逼真的物理效果，以及最具沉浸感的開放世界環境，現在全球預購量已衝破3900萬套，預估發售前就會創造超過30億美元（約新台幣956億元）營收。
除了預售銷量暢旺，《GTA 6》發布的2支預告片也在網路上累積超過4.5億次觀看次數，本次《GTA 6》將帶領玩家回到虛構城市「罪惡城市」（Vice City），扮演系列作首次出現的男女雙主角傑森與露西亞，體驗全新劇情。
期待感爆棚 台灣受限審核還不能買
《GTA 6》上一代遊戲推出已經13年前，許多玩家都在期待續作，《GTA 6》預購的熱烈程度，也能反映出全球玩家對於高品質、3A大作的期待感。《俠盜獵車手6》預購日前正式開跑，首波遊戲僅在PS5 與 XBOX Series X|S 雙主機推出，一般版售價為80美元（約新台幣2549元），終極版售價為100美元（約新台幣3187元）。
不過台灣目前還沒有開放預購，根據《GTA 6》問與答公告指出，遊戲將於符合平台政策、地區法規與年齡分級審查後，陸續於更多國家開放，看起來還在等待審核當中，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了，現在只能先將遊戲加入PlayStation Store、Microsoft Store的願望清單。
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根據外媒《GAME RANT》報導，《GTA 6》在開放預購1小時內，就創造超過10億美元（約新台幣319億元）的收益，《Aol.com》也指出，遊戲開發商Rockstar Games在《GTA 6》投入10億美元（約新台幣319億元）開發，遊戲中將呈現超擬真視覺畫質、先進的人工智慧（AI）、逼真的物理效果，以及最具沉浸感的開放世界環境，現在全球預購量已衝破3900萬套，預估發售前就會創造超過30億美元（約新台幣956億元）營收。
除了預售銷量暢旺，《GTA 6》發布的2支預告片也在網路上累積超過4.5億次觀看次數，本次《GTA 6》將帶領玩家回到虛構城市「罪惡城市」（Vice City），扮演系列作首次出現的男女雙主角傑森與露西亞，體驗全新劇情。
《GTA 6》上一代遊戲推出已經13年前，許多玩家都在期待續作，《GTA 6》預購的熱烈程度，也能反映出全球玩家對於高品質、3A大作的期待感。《俠盜獵車手6》預購日前正式開跑，首波遊戲僅在PS5 與 XBOX Series X|S 雙主機推出，一般版售價為80美元（約新台幣2549元），終極版售價為100美元（約新台幣3187元）。
不過台灣目前還沒有開放預購，根據《GTA 6》問與答公告指出，遊戲將於符合平台政策、地區法規與年齡分級審查後，陸續於更多國家開放，看起來還在等待審核當中，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了，現在只能先將遊戲加入PlayStation Store、Microsoft Store的願望清單。