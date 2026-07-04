我是廣告 請繼續往下閱讀

清水孟國際塔羅篠安老師表示，下週天空進入「調整與修正」的節奏，水星逆行進入第二週，過去的人、舊有情緒、家庭議題或未完成的承諾，容易再次浮現，需要重新整理與溝通；海王星在牡羊座開始逆行，提醒大家放下衝動與不切實際的期待，重新看清真正想追求的方向。同時，金星正式進入處女座，讓人更加重視健康、生活品質、工作細節，以及一段關係是否值得長久經營。《NOWnews今日新聞》整理篠安老師7月5日至7月11日12星座運勢，提供讀者參考。（參考星座：上升星座）本週容易重新思考工作的方向與生活步調。海王星在本命宮位開始逆行，讓你開始看見過去忽略的盲點，也可能重新檢視自己的目標是否仍符合現在的自己。金星進入處女座後，有利改善工作效率、調整健康習慣。本週創意與戀愛運逐漸升溫。金星進入處女座後，帶來更多桃花與表現機會，也適合培養新的興趣。水逆期間與朋友、兄弟姊妹的溝通容易出現誤解，重要訊息務必再次確認。財務方面避免因一時心動而衝動消費。水星逆行提醒你重新整理財務與價值觀，過去延遲的款項、合約或收入問題，有機會再次處理。金星進入家庭宮位，適合改善居家環境、陪伴家人，也可能添購生活用品。工作節奏雖然忙碌，但只要按部就班，就能逐漸看見成果。水星逆行仍落在本命宮，本週容易反覆思考過去的人際、感情與人生選擇。重要決定不宜急於下結論，多給自己一些觀察時間。本週學習運、考試運及短程旅行運提升，適合進修、寫作，也有助於改善與家人的溝通品質。本週適合放慢腳步，整理內心累積已久的壓力。海王星逆行讓你重新思考未來方向，不必急著證明自己。金星進入財帛宮後，收入機會增加，也容易因專業受到肯定。感情方面重視實際陪伴，比甜言蜜語更能打動彼此。本週金星正式進入你的本命宮，人氣、魅力與好感度明顯提升，是提升形象、拓展人脈的好時機。水逆則提醒你重新整理朋友圈，有些關係會自然淡去，也會迎來新的合作機會。工作保持耐心，細心將成為你的最大優勢。本週事業運開始出現新的轉折。水逆可能讓工作流程反覆修改，但也是重新調整方向的好時機。金星進入心靈宮位後，適合休息、旅行、靜心或安排身體保養。感情上不必勉強迎合他人，真誠表達自己的需求反而更容易獲得理解。本週適合重新規劃未來藍圖。海王星逆行提醒你調整生活作息與工作方式，避免過度消耗自己。金星進入人際宮位之後，社交活動開始增加，也容易透過朋友獲得新的合作機會。單身者有機會在共同興趣或學習場合認識不錯的對象。本週你的工作責任開始增加，但也是累積實力的重要時刻。水逆期間與主管或合作夥伴的溝通需多確認細節，避免資訊落差。金星進入事業宮後，專業能力受到肯定，容易獲得新的曝光機會。感情方面多關心另一半的感受。本週合作與伴侶關係仍是重要課題。水逆可能讓舊合作重新聯繫，也可能需要重新談判條件。金星進入處女座後，旅行、學習與進修運勢提升，適合安排課程或規劃新的目標。保持彈性，將有助於突破目前的瓶頸。本週需要重新調整工作與健康之間的平衡。水逆容易讓工作流程反覆變動，保持耐心才能減少失誤。金星進入共享資源宮位，有利保險、理財、貸款或投資規劃，但仍需仔細閱讀合約內容。感情方面，坦誠分享內心想法能拉近距離。本週感情與創作靈感持續活躍，但水逆也容易讓舊情人、舊回憶再次出現，不必急著回應，先確認自己的心意。金星進入對宮後，合作運明顯提升，有機會遇見願意互相支持的人。工作上重視細節與承諾，將帶來長遠的信任與收穫。