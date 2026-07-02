我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Rama X, Maha Vajiralongkorn ），本週偕王后蘇提達（Suthida）出訪法國，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，二女兒希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari）陪同，時裝設計師出身的她，衣著打扮備受關注。綜合泰媒報導，此次出訪頭一天，希里萬瓦里公主身穿泰式圓點圖案服飾，設計靈感源自她的祖母-詩麗吉王太后（Sirikit）於20世紀60年代的經典著裝。泰媒形容，這套服飾展現出歷久彌新的優雅風格，透過將同一套服裝重新演繹，搭配耳環、胸針等配飾，呈現出煥然一新的造型效果。報導指出，這種「舊衣新穿」的穿搭理念，既體現了時尚創意，也倡導延緩「快時尚」消費循環，透過重複利用服飾來節約資源、推動永續發展，同時弘揚泰國傳統服飾文化。除此之外，希里萬瓦里公主還展示了多套服飾，包含一套天然靛藍染手織絲綢做的傳統泰服「Chud Thai Dusit」，出席艾麗榭宮（也翻作愛麗舍宮）國宴；還有其他西式時髦服裝，雖然被批評者質疑不夠莊重，但舉手投足之間，盡顯專業設計師的造型品味。