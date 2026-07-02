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499、799、999、1699、1999五種價位

星宇航空2026 SNOOPY主題航班現正啟航，機上備品同步換新包裝外，星宇航空攜手7-ELEVEN推出全新限定福袋商品，一共推出5種價格帶、7種商品結構，總共19款限量選擇，還可以抽167萬元的SNOOPY x星宇航空聯名限定「MINI COOPER」，將在7月8日00:00在全台7-ELEVEN門市準時開賣。星宇航空與7-ELEVEN合作，從鮮食到全店精品集點商品，本次搶搭暑假旅遊旺季，結合全新SNOOPY主題航班，首度共同開發福袋商品，包含居家、外出旅遊、趣味娛樂等三大主題。499元福袋推出3款「布偶掛飾購物包」，結合今年最流行的曬娃趨勢，開發專屬口袋，內袋還可放A4尺寸兼具實用性。799元福袋則有3款「2WAY側背包」，中性的藍/黑/卡其三色低調不顯眼，可手提或側背加上多口袋設計，上課或旅行外出大容量超夠裝。999元則是福袋系列首次登場的「扭蛋機組」，質感黑色與卡其棕撞色兩款選擇，附貼紙可隨個人喜好客製化機台，另附七顆扭蛋與專屬徽章且本體還自帶燈光、音效設計，聚會娛樂隨機扭出驚喜與滿滿互動趣味體驗；外出旅行必須搶購近年相當火紅的「伸縮拖輪包」，首度升級可伸縮功能，搭機出遊、採買更多戰利品；還有盛夏臥室必備的「涼感被+造型靠枕」，3款療癒圖案任選，搭配涼感材質與雙面印刷大圖面，還可抱著大臉造型靠枕，午休或宅家追劇最合適。高價質感福袋今年分別推出1699元的3款美國Traveler’s Choice「21吋上掀行李箱」，藍/白/黑三種色系搭配史努比出遊圖素增添趣味，時下流行的上掀行李箱款式在飯店省空間開箱最便利；1999元的福袋則是販售3款日本知名家電品牌Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」，不只室內降溫同時還可空氣清淨過濾髒空氣，炎炎夏日放在臥室或客廳，搭配遙控器遠距操作，讓環境舒適更加倍。