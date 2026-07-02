更重要的是墨西哥城阿茲特克體育場海拔高達2195公尺，眾球星面臨客場作戰，連「0敗主帥」圖赫爾（Thomas Tuchel）都坦言，「球場的高海拔，對我們而言是很大的劣勢。」

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「高海拔導致氣壓偏低，空氣也變得稀薄、含氧量下降，對球員是一項嚴峻考驗。」

「32強到16強淘汰賽之間，只有3天時間，球員沒有太多時間適應在高海拔踢球，墨西哥擁有很大的優勢，但我們還是會準備好。」

英格蘭稍早靠當家球星凱恩（Harry Kane）下半場最後15分鐘內連進2球，2：1逆轉擊敗民主剛果晉級16強，但下戰於台灣時間周一早上8點交手墨西哥，卻面臨不少劣勢，除算上移動日僅有3天休息時間之外，英格蘭稍早贏球後，英國廣播公司《BBC》長文撰寫下一戰交手墨西哥的前瞻分析，內文重點強調「足球聖地」阿茲特克體育場高海拔特性，報導內也提到，通常球員需要1至2周適應，但英格蘭直到比賽前2天才會抵達練球。英格蘭球星本屆首次造訪該地，面臨體能考驗、適應上的不少劣勢。反觀墨西哥本屆已經在此地進行過3場比賽，上一戰更2：0霸氣擊敗厄瓜多，相隔40年再度營下淘汰賽勝利，全隊氣勢處在高點。英格蘭主帥圖赫爾受訪時也提到，高海拔對於英格蘭而言無疑是一大劣勢，德國級傳奇主帥圖赫爾自接任英格蘭帥印後，連同本場面對民主剛果，已經連續12場未嘗一敗，累積11勝1和傲人成績，但值得注意的是，墨西哥隊史在主場阿茲特克體育場進行過10場世界盃比賽，同樣也沒有輸過，累積8勝2和，本屆4場更是一球未失，如今兩隊交手，註定會有一方中止連勝紀錄。