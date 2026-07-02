我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德與蔣萬安同台。（圖／記者朱永強攝，2026.07.02）

▲賴清德呼籲朝野迅速通過中央政府總預算。（圖／記者朱永強攝，2026.07.02）

受到颱風外圍環流影響，台北市內湖日前淹水成災，總統賴清德今（2）與台北市長蔣萬安同台，在致詞時就淹水議題隔空交鋒。賴清德表示，總預算至今還未通過，導致治水預算無法推動，呼籲朝野能盡快通過；他也意有所指說，這次內湖淹水比較罕見，希望各縣市政府有淹水就要檢討原因，若有不足之處，就應該提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。指南宮上午舉行純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，包含賴清德、民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安等人出席。賴清德在致詞時表示，要恭祝孚佑帝君神威顯赫，指南宮香火鼎盛，也要替全民來祈福，祈求國泰民安、風調雨順。他說，現在木柵指南宮是人民的信仰中心、最重要的依靠，更難能可貴的是，木柵指南宮也熱心公益、救助弱勢，現在指南宮的團隊也能說是公益的化身，而指南山除了是信仰中心外，也是觀光景點，不僅可以一覽台北市、新北市，甚至還能看到桃園市。賴清德談到，最近米克拉颱風外圍環流引進西南風，剛好碰到停滯的鋒面，造成南台灣，包括屏東、高雄、台南，甚至北台灣的台北市，尤其是在內湖都淹，因此他利用這個機會，向淹水的家家戶戶表達慰問之意，也承諾中央政府會與地方政府合作，幫助淹水的民眾，同時也推動各項治水的工作，讓台灣的治水防洪工程能逐步推進，讓台灣防災韌性能夠更加順利。賴清德指出，對人民來說，家戶淹水是非常痛苦的，所以從陳水扁總統時代就開始治水，當時是8年800億，這是開台灣中央政府積極治水之先，後來前總統馬英九前上任後，也提出6年660億的治水預算，蔡總統上任之後，提出8年8000億前瞻基礎建設，各項的基礎建設裡，也把治水的預算包含進去，他上任之後，也積極推動治水，用的是年度預算，4年1000億的治水預算。賴清德提到，比較可惜的是，現在預算還沒有通過，要懇請立法院不分朝野黨團，讓中央政府總預算能迅速通過，總預算沒有通過，除了治水預算沒有辦法推動外，災害防備金、第一預備金、第二預備金都沒有辦法動用，這不是可以移緩救急就可以解決。他表示，現在已經七月初，但中央政府總預算還沒通過，更何況現在雨季，颱風也即將來到，他再次懇請，朝野立委一起合作，以人民的生命財產安全為念，也以國家的經濟發展為念，迅速通過中央政府總預算。賴清德表示，他當過地方的首長，都把每一次的颱風或是豪大雨當作壓力測試，包含下水道、側溝有沒有清淤，也要檢討治水的計畫有沒有如期如實地在推動，而地方會淹水，到底是側溝、雨水下水道沒有清淤？治水沒有完成？還是單純下雨的量已經超過防洪標準，這每一次都要檢討。賴清德直言，這一次內湖淹水比較罕見，就他所知道，在員山子分洪完成之後，汐止就少有淹水，連帶的內湖也少有淹水，特別是過去內湖淹水的地方是在大湖山莊，當今年淹水的地方，大概4、50年來比較少看到，因此他希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討，真正淹水的原因為何，若有不足之處，就應提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。話鋒一轉，賴清德也肯定沈伯洋，在淹水時，第一時間就在內湖看淹水狀況，也積極跟行政院、院長卓榮泰積極爭取補助的經費，所以在這一次的淹水，家戶淹水50公分以上，中央政府會補助2萬元，而淹水30公分以上，若電器用品有受水，中央政府也會補助另外1萬元，減輕民眾的負擔。