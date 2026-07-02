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▲7月的遊戲市場迎來了一波強大的陣容，尤其是任天堂 Switch 2 多款作品回歸、重製。（示意圖／記者吳翊緁攝）

▲《幻獸帕魯》即將迎來體量龐大的1.0正式版。（圖／《幻獸帕魯》）

隨著2026年下半年的到來，7月的遊戲市場迎來了一波強大的陣容，不僅掀起懷舊與重製的熱潮，還有多款知名大作推出重量級 DLC，滿足各類玩家的需求。從睽違15年終於推出新作的經典音樂遊戲，到充滿挑戰性的生存冒險與共鬥遊戲，《NOWNEWS》透過本文統整7月最具話題性的重點推薦遊戲。📍《節奏天國：奇蹟之星》📍《毀滅戰士：黑暗時代 DLC：啟示錄》📍《艾恩葛朗特：迴盪新聲》📍《碧藍幻想 Relink DLC：無盡黃昏》📍《卡爾朵聖譜》📍《斯普拉頓：塗擊隊》📍《HALO：戰役進化》📍《霧影獵人》📍《幻獸帕魯 1.0版更新》🟡《📌上市日期：7月2日📌平台：NS、NS2這款讓玩家等待了15年的音樂節奏神作終於回歸，並支援官方繁體中文介面。遊戲收錄超過80種全新的無厘頭節奏關卡，加入可供2至4人同樂的多人小遊戲，更首度推出結合魔法與戰鬥的新模式，讓玩家化身魔法師跟著節拍詠唱魔法與怪物對戰。📌上市日期：7月7日📌平台：PS5、Xbox、PC這款大型DLC的內容規模幾乎不亞於正統續作，故事延續毀滅戰士被困於殘酷煉獄的篇章。本次不僅加入了全新關卡、劇情與惡魔，更推出能近戰、能遠攻甚至能當作子彈使用的全新武器「鎖鏈長矛」，大幅提升了戰場機動性與爽快感。📌上市日期：7月9日📌平台：PS5、Xbox、PC改編自迎來25週年的經典輕小說《刀劍神域》，玩家將扮演被捲入SAO死亡遊戲的其中一名原創玩家，體驗不受原著束縛的冒險故事。遊戲採即時戰鬥制，並首創血量歸零即永久死亡並刪除存檔的「死亡遊戲模式」，將原著中的生存壓迫感發揮到極致。📌上市日期：7月9日📌平台：NS2、PC 、PS5、PS4依原遊戲平台為主 深受玩家喜愛的共鬥遊戲迎來大型DLC，不僅追加了新劇情、黃昏之獸與全新降臨的威脅別西卜，更導入了關鍵的召喚系統。讓玩家可以變身為星晶獸直接對敵人發動強力攻擊，體驗有如《魔物獵人》般的共鬥樂趣。📌上市日期：7月16日📌平台：NS2、PC這款人氣系列睽違10年的全新原創作品，巧妙融合了大富翁棋盤的簡易性與卡牌遊戲的策略性，收錄超過400種核心卡牌。玩家在佔領土地後，若遇到其他玩家踩點，不一定只能收過路費，還能直接派出怪物進行對戰，將對方的領地佔為己有，體驗黑吃黑的刺激玩法。📌上市日期：7月23日📌平台：NS2任天堂針對不擅長PVP玩家所開發的四人合作PVE新作，玩法類似將《斯普拉頓》的打工模式獨立出來。玩家將探索渦潮群島並擊敗鮭魚，遊戲中可攜帶自動鎖敵砲台、防護網等豐富的戰鬥配件，甚至能與「魚漿幫」駕駛的機甲發動合體技。📌上市日期：7月28日📌平台：PC、Xbox、PS5以UE5引擎徹底重製2001年的初代經典《HALO：戰鬥進化》，保留了能量護盾與雙武器限制等奠定現代FPS基礎的重要設計。本作更加入了由知名科幻作家協助開發的「隕石行動」全新前傳故事線，讓新老玩家都能重溫士官長的傳奇魅力。📌上市日期：7月30日📌平台：PS5、Xbox、PC主打黑暗奇幻風格的第三人稱PvPvE動作角色扮演遊戲，結合了因諸神殞落之血化為金霧的「縮圈」機制。玩家可在六種職業中選擇，進入危險地圖打怪尋寶或與其他玩家競爭，戰鬥講求連招與打擊敵人弱點的操作深度，可單人探索也能團隊合作。📌上市日期：7月預定📌平台：依原遊戲平台為主曾引起現象級熱潮的《幻獸帕魯》即將迎來體量龐大的1.0正式版。本次更新最重要的一點是將解鎖一直被空氣牆擋住的神秘區域「世界樹」，還會釋出多隻全新帕魯供玩家收服，並包含各種充滿惡趣味的新武器設計，非常適合老玩家與朋友一同回鍋。