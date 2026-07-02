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▲畢業紀念冊五人合照（左）大炳、吳佩慈、大S徐熙媛、小S徐熙娣、阿雅、校長。（圖／東森綜合台提供）

小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森綜合台綜藝節目《小姐不熙娣》，製作單位推出「重返母校」特別企劃，邀請到小S多年的靈魂閨密阿雅（柳翰雅），這對從開學不到十天就成為摯友、攜手走過青春歲月的演藝圈傳奇閨密，一踏進校園，無數瘋狂又深刻的青春回憶便瞬間湧上心頭，而節目中小S一翻開畢業紀念冊，見到照片中的姊姊大S與好友大炳，更是忍不住落淚。節目中，阿雅加碼爆料，小S當年瘋狂暗戀一位舞蹈班學長，每天拉著她假裝經過、只為多看對方一眼。阿雅笑說，光是短短15分鐘的下課時間，她們就能繞過去好幾次。而這位讓小S心動不已的初戀學長，竟然就是現任「雲門舞集」的藝術總監鄭宗龍。小S更自爆，原本兩人極有望進一步發展，沒想到卻因與阿雅同時感染水痘請假3天，回校後學長已有了漂亮女友，讓她只能無奈認輸。兩人也聊起當年的「華岡傳奇」。過去校園內「學長姐制度」極為嚴格，面對學長姐的無理與下馬威，大S（徐熙媛）竟化身正義俠女正面對決，直接冷酷回嗆：「不好意思學姐，我想請問一下，你們父母花錢讓你們來讀這麼貴的學校，就是用來罵學妹的嗎？」超強女王氣勢嚇得學姐們不敢吭聲。這場「大S的逆襲」，至今仍烙印在小S與阿雅的心中。隨後3人回到熟悉的過往教室、翻閱起畢業紀念冊。看著昔日合照，小S突然難掩激動情緒，含淚詢問阿雅：「這張照片，妳看出最令人傷感的地方是什麼嗎？」阿雅溫柔回應：「就是少了兩個人啊。」這句話讓小S瞬間紅了眼眶，痛心表示：「人生真的不用追求什麼偉大意義，每天過好就好，大S一生都在追求完美的人生，無論工作還是外型都對自己極度嚴格，卻在48歲離開了大家。」阿雅也提到：「大炳也是個對自己要求高到不行的人，無論是唱爵士樂還是模仿，都拼盡全力做到最完美，可惜現在他們都離開了。」面對生命無常，小S最後不改幽默本色，冒出一句：「所以想喝酒就喝酒，但也不要喝到提早肝硬化啦！」再度讓眾人破涕為笑。