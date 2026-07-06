日本天王木村拓哉首次海外巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》將於11月13日、14日在台北流行音樂中心開唱，全部採實名制登記抽選方式於Ticket Plus遠大售票系統售票，今（6）日下午1點至7月8日（三）13:00限時48小時開放「台灣在住登記抽選」，持有台灣身分證、居留證者皆可參加。《NOWNEWS今日新聞》本篇已整理登記時間、票價、抽選方式、一般售票及入場規定懶人包，讓歌迷一次看懂。
📌以下為本文重點
木村拓哉台北演唱會時間地點、票價、售票系統
台灣在住登記抽選時間、結果公布、付款期限
全球登記抽選時間
一般售票時間
實名制規定、演唱會注意事項QA
木村拓哉台北演唱會時間地點、票價+售票系統
演出時間：2026年11月13日（五）19:00 開演
2026年11月14日（六）18:00 開演
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
票 價：1F座席5800、2F座席4800 or 4200、3F座席3800
1F身障席2900、2F身障席2100
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
台灣在住登記抽選時間、結果公布、付款期限
參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」者
登記時間：2026年7月06日（一）13:00 ～ 2026年7月8日（三）13:00
結果公布：2026年7月10日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知
結帳期間：2026年7月10日（五）確認中選後～2026年7月11日（六）13:00截止
⚠️本階段抽選結束後，「台灣在住登記抽選」所登記之名單即立即失效，故若於本階段未中選但仍希望參加演出活動者，請於開放「全球登記抽選」時，重新登記。
登記頁面：https://reurl.cc/xWYn31
全球登記抽選時間
參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」及全球海外人士
⚠️限「台灣在住登記抽選」未中選者
登記時間：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00
結果公布：2026年7月17日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知
結帳期間：2026年7月17日（五）確認中選後～2026年7月18日（六）13:00截止
一般售票時間
2026年7月29日（三）中午12:00開始。
⚠️不過主辦單位提醒，若抽選階段已售完所有票券，可能不會進行一般販售。
實名制規定、演唱會注意事項QA
Q：一個帳號最多可以買幾張？
一個會員帳號每場最多可以登記2張票，就算分開登記也一樣，超過2張就不行。
Q：同一張身分證可以重複登記嗎？
不行。同一張身分證（或居留證）同一場只能登記一次，不能重複使用。如果被發現重複登記、冒用別人的證件，主辦單位有權直接取消抽選資格或票券。
Q：實名制資料填錯可以修改嗎？
不行。票券上的姓名及證件號碼會依照登記資料列印，若完成付款後發現填寫錯誤，主辦單位不接受任何資料修改，只能於退票期限內申請退票，無法直接更改姓名或證件資料。
Q：登記後可以取消或修改嗎？
登記成立後2小時內不得取消；超過2小時後，可於登記期間內至「我的訂單」取消，並重新登記。不過登記截止後，所有訂單都無法取消、修改或重新登記。
Q：演唱會可以拍照、錄影或直播嗎？
不可以。活動現場包含開演前、演出中及散場後，全面禁止拍照、錄影、錄音及直播。若遭查獲，工作人員將保管器材、刪除拍攝內容，並要求離場，且不予退票。
Q：哪些物品不能帶進場？
禁止攜帶非官方螢光棒、金屬製品、玻璃製品、雷射筆、煙火及其他危險物品入場，主辦單位也呼籲不要購買黃牛票或非官方管道販售的票券，以免影響自身權益。
我是廣告 請繼續往下閱讀
木村拓哉台北演唱會時間地點、票價、售票系統
台灣在住登記抽選時間、結果公布、付款期限
全球登記抽選時間
一般售票時間
實名制規定、演唱會注意事項QA
木村拓哉台北演唱會時間地點、票價+售票系統
演出時間：2026年11月13日（五）19:00 開演
2026年11月14日（六）18:00 開演
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
票 價：1F座席5800、2F座席4800 or 4200、3F座席3800
1F身障席2900、2F身障席2100
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
台灣在住登記抽選時間、結果公布、付款期限
參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」者
登記時間：2026年7月06日（一）13:00 ～ 2026年7月8日（三）13:00
結果公布：2026年7月10日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知
結帳期間：2026年7月10日（五）確認中選後～2026年7月11日（六）13:00截止
⚠️本階段抽選結束後，「台灣在住登記抽選」所登記之名單即立即失效，故若於本階段未中選但仍希望參加演出活動者，請於開放「全球登記抽選」時，重新登記。
登記頁面：https://reurl.cc/xWYn31
全球登記抽選時間
參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」及全球海外人士
⚠️限「台灣在住登記抽選」未中選者
登記時間：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00
結果公布：2026年7月17日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知
結帳期間：2026年7月17日（五）確認中選後～2026年7月18日（六）13:00截止
一般售票時間
2026年7月29日（三）中午12:00開始。
⚠️不過主辦單位提醒，若抽選階段已售完所有票券，可能不會進行一般販售。
實名制規定、演唱會注意事項QA
Q：一個帳號最多可以買幾張？
一個會員帳號每場最多可以登記2張票，就算分開登記也一樣，超過2張就不行。
Q：同一張身分證可以重複登記嗎？
不行。同一張身分證（或居留證）同一場只能登記一次，不能重複使用。如果被發現重複登記、冒用別人的證件，主辦單位有權直接取消抽選資格或票券。
Q：實名制資料填錯可以修改嗎？
不行。票券上的姓名及證件號碼會依照登記資料列印，若完成付款後發現填寫錯誤，主辦單位不接受任何資料修改，只能於退票期限內申請退票，無法直接更改姓名或證件資料。
Q：登記後可以取消或修改嗎？
登記成立後2小時內不得取消；超過2小時後，可於登記期間內至「我的訂單」取消，並重新登記。不過登記截止後，所有訂單都無法取消、修改或重新登記。
Q：演唱會可以拍照、錄影或直播嗎？
不可以。活動現場包含開演前、演出中及散場後，全面禁止拍照、錄影、錄音及直播。若遭查獲，工作人員將保管器材、刪除拍攝內容，並要求離場，且不予退票。
Q：哪些物品不能帶進場？
禁止攜帶非官方螢光棒、金屬製品、玻璃製品、雷射筆、煙火及其他危險物品入場，主辦單位也呼籲不要購買黃牛票或非官方管道販售的票券，以免影響自身權益。