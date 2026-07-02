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日本警視廳2日證實，破獲一起假冒算命師詐財的案件！三名男子涉嫌冒充一名叫「天神福壽」的知名算命師，聲稱擁有預知彩券中獎號碼的特殊能力，鎖定一名70歲的婦人下手，短短期間內就騙走她高達約740萬日圓（約新台幣150萬元）的現金。警方調查後，逮捕了平澤健人（Kento Hirasawa）、三澤真一（Shinichi Misawa）等三名男子，其中平澤被認為是整起詐騙案的首腦。案發時間橫跨2024年到去年，期間三人反覆以「算命」名義接近被害婦人，一步步取得對方信任後展開詐財。目前東京警視廳仍持續擴大偵辦，並已鎖定該詐騙集團的藏身據點展開突襲搜索。根據調查人員說法，這幾名嫌犯的手法核心，就是先自稱「天神福壽」本尊或其代理人，強調自己能透過特殊感應力「預知」樂透彩券的中獎號碼。但重點來了——他們不會直接把號碼奉上，而是聲稱必須先進行一系列「評估」或「開運儀式」，才能確認對方是否有資格獲得這組「天機號碼」。於是，被害婦人就在一次又一次以「評估費」、「開運費」為名目的收費中，錢包被越掏越空，累積金額直逼740萬日圓。事實上，這類假借算命、通靈、預測彩券中獎號碼行騙的手法，在日本並非首例，長年以來都是詐騙集團鎖定中高齡族群的經典套路。常見話術包括：先以免費占卜、開運小物吸引接觸，接著誆稱當事人「命中帶財但需要化解」，再逐步以各種名目要求付費「解運」，一旦被害人嘗到甜頭或心生期待，詐騙集團便會加碼要求更高額費用，直到對方存款被榨乾為止。目前案件仍在偵辦中，警方尚未排除該詐騙集團可能還鎖定其他被害人下手的可能性，後續是否有更多受害者浮出檯面，仍待警方進一步調查釐清。