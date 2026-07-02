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盧秀燕喊話中央：資源應優先布局中部

行政院日前提出總規模2100億元的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，國民黨團、民眾黨團提出各自版本，預計明天立法院院會力拚闖關。台中市政府今與美國在台協會（AIT）合辦「領航2026─台中無人載具產業與海外商機論壇」，市長盧秀燕致詞時除強調中部坐擁無人機生產所需的5大產業鏈、具備完整產業廊帶，也向中央及立法院喊話，盼建立完善法制與政策支持，加速推動無人載具發展條例。台中市政府今（2）日攜手美國在台協會（AIT）舉辦論壇，邀集彰化縣政府、南投縣政府、產業公協會、學研單位及無人載具相關業者齊聚台中，聚焦國際市場趨勢、海外商機、供應鏈合作及應用場域發展。盧秀燕表示，無人載具已成為全球競逐的新興戰略產業，台灣中部擁有晶片、光學、航太材料、機械及精密機械等5大產業鏈，從研發設計、精密製造、材料科技、人工智慧系統整合到後端服務，已形成完整產業生態系。她指出，美國、日本及歐洲近年積極布局無人機及無人載具產業，「這不只是競爭，更是深化國際合作的新契機」，台中具備發展無人載具產業的核心競爭力，也願成為國際可信賴的合作夥伴，串聯中部產業能量，打造台灣下一座「護國神山」。盧秀燕進一步向中央喊話，表示中部擁有成熟的製造能量、完整供應鏈、優秀人才，以及快速將研發成果產業化的基礎。中央若規劃投入無人載具產業，應將更多資源配置在以台中為核心的大中部地區，讓現有產業聚落進一步升級，形成完整的無人載具產業廊帶。她也指出，產業發展除了資源投入，更需要完善法制配套，盼立法院共同推動《無人載具發展條例》，建立更完整的法治環境與政策支持。未來中部不僅是無人載具的研發與製造基地，更有機會成為全台研發、測試驗證、應用及外銷的重要樞紐。她強調，台灣擁有技術、製造實力、完整供應鏈及優秀人才，更有民主夥伴的高度信任，有能力把全球商機匯聚到台灣。盧秀燕最後表示，拚經濟不能只看眼前成果，更重要的是洞察未來趨勢，及早布局下一個關鍵產業並付諸行動。她相信，只要政府與產業攜手合作、把握契機，台灣無人機產業將能從本土起飛、飛向國際市場，讓無人載具成為下一座帶動台灣經濟的新「護國神山」。