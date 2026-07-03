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▲胡迪和玩具們面臨被焚化的危機，依舊牽手面對。（圖／翻攝自Disneyplus）

▲安弟把胡迪也給了邦妮。（圖／翻攝自Disneyplus）

▲胡迪看著安弟離開。（圖／翻攝自Disneyplus）

《玩具總動員5》熱映中，不少影迷回顧全系列，其中2010年上映的第3季寓意太暖，當時看還不覺得，直到最近陪3歲女兒回顧，才發現結局真的超好哭，主角安弟準備要上大學，他原本只打算帶走胡迪，把其他玩具放回閣樓，結果胡迪在寫著「閣樓」的紙箱上，寫著邦妮家的地址，讓安弟以為那是捐贈的地點，玩具們給予安弟的愛，將在邦妮身上延續，這就是愛的意義。《玩具總動員3》是2010年上映的，劇情講述男主角安弟即將離開家上大學，玩具們面臨了被捐贈的危機，陰錯陽差之下，他們被送到「陽光托兒所」，遇到了獨裁者熊抱哥的極權統治，新來的玩具全都被分配到幼幼班，但可想而知，3歲小孩在玩玩具，是非常暴力的，彈簧狗都差點斷掉。在過程中，胡迪被小女孩邦妮帶回家，才從邦妮的口中得知熊抱哥的計畫，急忙趕回托兒所，拯救他的夥伴，在逃亡途中，玩具們被熊抱哥阻攔，還被丟到垃圾場焚化。在這一幕中，所有玩具即便面臨要被燒掉的危機，依舊緊緊牽著彼此的手，就算下一秒就要化成灰燼，但他們心中有彼此，這就是他們存在過的證明。好在三眼怪操作吊車機器，把他們全都夾出來。平安回到家後，安弟正在打包行李，胡迪爬回寫著「大學」的紙箱中，其他夥伴則回到「閣樓」紙箱，胡迪從紙箱的縫隙中，看到安弟的媽媽感傷地說，「真希望永遠跟你在一起。」一轉頭就是一張安弟小時候，抱著他和巴斯光年的舊照片。胡迪突發奇想，在便條紙上寫了一串字，貼在「閣樓」箱子上，安弟看到後問媽媽，「妳真的希望我把他們捐出去嗎。」接著安弟開車上路，一路上不時地望向那只箱子，表情不捨又無可奈何，最後他停在邦妮家門口，告訴邦妮這些都是他珍愛的玩具，「有人跟我說妳對玩具很好，我就要離開家了，我需要一個很特別的人，來陪他們玩。」接著安弟拿出翠絲、紅心、彈簧狗、抱抱龍、蛋頭先生和蛋頭太太、火腿（邪惡豬排博士）、三眼怪、巴斯光年，當他看到胡迪躺在紙箱的最下面，內心一揪，看到邦妮好像很想要胡迪，安弟對她說，「從我有記憶以來，他（胡迪）就是我的好夥伴，他善良聰明，他之所以特別，是因為他永遠不會放棄你，妳能幫我照顧他嗎？」最後，安弟把心愛的胡迪也交給邦妮，並且在邦妮家的院子，和這些玩具又玩了一次，安弟開車離開時，不捨地望向玩具們，胡迪也在心中與這個小主人道別，最後的畫面是胡迪的視角，看著安弟的車越開越遠，那一幕我的眼淚真的是崩不住啊，以前怎麼沒覺得《玩具總動員3》這麼好哭，我甚至還在期待安弟會把整箱玩具都帶去大學。然而它並沒有這種狗血的Happy Ending，孩子會長大，總有一天會不需要這些玩具，《玩具總動員》也從來不是一部給小朋友看的動畫而已，它的每一個劇情，都在教我們如何愛與被愛，而愛的意義，從來不是擁有，而是延續。