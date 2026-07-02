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▲台北市長蔣萬安、立委沈伯洋握手。（圖／記者朱永強攝）

台北市內湖日前因短延時強降雨出現淹水，引發藍綠攻防。總統賴清德今（2）表示，內湖淹水比較罕見，地方政府應要檢討；台北市長蔣萬安則說，面對極端氣候，中央的方一定攜手合作、共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，「如果提出市民的反應叫做政治口水，我覺得可能不是那麼的妥當」。台北指南宮上午舉行成道大典，賴清德、蔣萬安、沈伯洋等人同台；賴清德在進場時，與蔣萬安握手致意，兩人座位被安排在走道兩側，幾乎無互動，而蔣萬安致詞後，也主動向沈伯洋握手、致意。對於蔣萬安呼籲淹水議題不要政治口水一事，沈伯洋受訪時說，反映民眾心聲，應該不是政治口水，淹水當天，他去了內湖三次，每一次民眾反應都不同，包含清淤、水溝、大排、補助、預警等問題，都是由市民提出，「如果提出市民的反應叫做政治口水，我覺得可能不是那麼的妥當」。媒體詢問，如何看待廟方在致詞時，特別肯定蔣市長的一些政策？沈伯洋認為，整個台北市本來就是要好上加好，若有哪些執行不到位的地方，他們會接受民眾的反映、然後提出，希望他們在提出建議時，能得到比較好的回應、改善市政，「好上加好，一定是市民所期待」。媒體關切沈伯洋與蔣萬安的互動，以及彼此是否有對到眼神？沈伯洋說，他認為有正面對到眼神，剛剛大家逐步在往前進時，總統在他前面，有輪流握手、打招呼，畢竟與上次鬧哄哄在「綠竹筍」的場合不太一樣，今天大家魚貫走進來，當然彼此打招呼、握手。