五月天今晚（3日）帶著「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會重返台北大巨蛋開唱，一連7場再次創下紀錄。官方事前預告這次將有「驚喜隱藏曲」、「失控垃圾話」、「巨龍出沒」以及「巴士環場」等驚喜彩蛋，此外大巨蛋周圍以及台中、台南、高雄等地也設置許多打卡點，讓粉絲直呼：「全台大地遊戲！」《NOWNEWS今日新聞》特別替讀者們整理入場注意事項、接駁車、大巨蛋打卡點等資訊，讓五迷們能快速且輕鬆入場。
以下為本文重點：
演出時間：2026 / 7 / 3 (五)、7 / 4 (六)、7 / 5 (日)、7 / 8 (三)、 7 / 10 (五)、7 / 11 (六)、7 / 12 (日)
►週三/五場次 𝟭𝟵:𝟬𝟬 開演（ 預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
► 週六/日場次 18:30 開演（預計 𝟭𝟲:𝟬𝟬 開放入場）
演出地點：台北大巨蛋
售票網站：拓元售票
五月天演唱會入場規定
🧳付費寄物櫃
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨＋」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
五月天演唱會進場流程
進場入口：
搖滾A、B區→ 請從 GATE 5 入場
B1看台區→ 請從 GATE 3、4 入場
L2-L5看台區 → GATE 1、2 入場
親子套票專屬入口 → GATE 2、5 入場
‼️小叮嚀：
五月天演唱會交通資訊
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
僅限活動當日使用悠遊卡、一卡通或icash實體票證搭乘捷運至台北大巨蛋，始得申請補貼。
申請補貼前，該票證不得使用於其他大眾工具，如：公車、台鐵、高鐵、公共自行車。
電子支付工具、信用卡不適用此補貼方案。
②公車
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線、臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線，請民眾多加利用。
臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線：請於忠孝東路候車處上下車。
松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線：請於光復南路候車處上下車。
回程上車乘車處：微風南山廣場B2F 大客車停車場（台北市松仁路100號）
詳情：https://www.facebook.com/chenyutravel/ 查詢
⑥開車或計程車臨停接送
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
五月天這次演唱會不僅有「失控垃圾話」、「巨龍出沒」以及「巴士環場」等驚喜彩蛋，出道至今累積許多代表作，歌單總掀起粉絲好奇，這次官方也預告將有「驚喜隱藏曲」，而根據其他海外場次，五月天的歌單包括〈乾杯〉、〈入陣曲〉、〈倔強〉、〈笑忘歌〉、〈離開地球表面〉、〈突然好想你〉等經典歌，台北場是否會有所不同，也讓五迷們期待不已。
五月天周邊打卡點
▍台北 TAIPEI LAND
📍瘋狂松菸大道展區
．溫柔巨型音樂盒 × 與我為5車隊 × 五公仔
．展出時間｜6/26－7/12
．展出地點｜臺北大巨蛋 松菸大道
📍任性松菸STORE區
．歡樂侏儸紀打卡點 × 任性採購
．活動日期｜6/26－7/13
．活動時間｜11:00－20:00
．活動地點｜松山文創園區 創意空間
📍擁抱五月天時光迴廊主題展區
．活動日期｜7/1－7/13
．活動地點｜松山文創園區 台灣設計館 02展間
📍好好扭一下 #5525+2扭蛋區
．五球恐龍繽紛棚 × 就是愛扭蛋
．活動日期｜7/2－7/12
．活動時間｜演出日11:00－18:00、非演出日16:00－20:00
．活動地點｜臺北大巨蛋 楓香大道
📍派對北流五球怪樂園展區
．巨型五球怪重磅亮相出沒北流
．活動日期｜7/2－7/28
．活動地點｜臺北流行音樂中心
📍笑忘北流販售區
．販售日期｜7/3－8/31
．販售時間｜12:00－20:00
．販售地點｜臺北流行音樂中心 大韜黑膠耳機專賣北流店
▍台中 TAICHUNG LAND
📍知足文化資產展區
．大小喵星人 × 五公仔
．展出時間｜6/27－7/31
．展出地點｜文化部文化資產園區
▍台南 TAINAN LAND
📍步步安平展區
．五球登陸 × 五公仔
．展出時間｜6/27－7/31
．展出地點｜臺南安平遊憩碼頭
▍高雄 KAOHSIUNG LAND
📍盛夏高流展區
．大小喵星人 × 五球疊疊樂 × 五公仔
．展出日期｜6/17－8/16
．展出地點｜高雄流行音樂中心 珊瑚礁群好望角 FOCUS 13 前廣場
📍戀愛音浪塔販售區
．販售日期｜06 /20 － 08/16 (週一音浪塔休館)
．販售時間｜週二至週五 10:00 － 18:00、週六至週日 10:00 - 20:00
．販售地點｜高雄流行音樂中心 音浪塔1F大廳
資料來源：相信音樂臉書、拓元售票
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- 五月天演唱會時間＆地點
- 五月天演唱會入場規定
- 五月天演唱會進場流程
- 五月天演唱會交通資訊
- 五月天演唱會彩蛋預告
- 五月天周邊打卡點
演出時間：2026 / 7 / 3 (五)、7 / 4 (六)、7 / 5 (日)、7 / 8 (三)、 7 / 10 (五)、7 / 11 (六)、7 / 12 (日)
►週三/五場次 𝟭𝟵:𝟬𝟬 開演（ 預計 𝟭𝟲:𝟯𝟬 開放入場）
► 週六/日場次 18:30 開演（預計 𝟭𝟲:𝟬𝟬 開放入場）
演出地點：台北大巨蛋
售票網站：拓元售票
五月天演唱會入場規定
- 禁止攜帶自拍棒、自拍神器等器材。
- 禁止攜帶煙火、爆竹、武器或其他危險物品。
- 禁止攜帶雷射筆、發光物品、無人機、任何遙控飛行裝置或玩具。
- 禁止攜帶喇叭、擴音器、汽笛、手拍、哨子、加油棒等製造聲響之物品或裝置。
- 禁止攜帶大面積、LED燈牌類、氣球、板凳、橫幅、旗幟標語等會妨礙到其他歌迷觀賞演唱會的應援製作物。
- 禁止於活動現場進行直播，經勸導仍未改善者，主辦單位有權要求違規者立即離場。
- 因座位空間有限，請勿攜帶行李箱或長寬高加總≧125公分的大型包包入場。
- 搖滾區禁止飲食
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨＋」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
五月天演唱會進場流程
進場入口：
搖滾A、B區→ 請從 GATE 5 入場
B1看台區→ 請從 GATE 3、4 入場
L2-L5看台區 → GATE 1、2 入場
親子套票專屬入口 → GATE 2、5 入場
‼️小叮嚀：
- 「親子套票」須核對證件等資料，為避免耽誤入場時間，建議大家盡早前來取票，取票時間為𝟭𝟱:𝟬𝟬至開演後30分鐘。（取票時須出示有效且附有照片之證件正本以供核對身分，如：身分證/健保卡/駕照；外籍人士憑護照）。
- 同行孩童、長者須出示健保卡/身分證，供查驗年齡使用。
- 進入場館前須配合進行安檢，現場會進行驗包動作，建議大家別壓線抵達大巨蛋，提早入場才能避免錯過開場。
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
僅限活動當日使用悠遊卡、一卡通或icash實體票證搭乘捷運至台北大巨蛋，始得申請補貼。
申請補貼前，該票證不得使用於其他大眾工具，如：公車、台鐵、高鐵、公共自行車。
電子支付工具、信用卡不適用此補貼方案。
②公車
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線、臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線，請民眾多加利用。
臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線：請於忠孝東路候車處上下車。
松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線：請於光復南路候車處上下車。
- 營運時間：5/15 17:30～23:30、5/17 16:30～22:30
- 開場尖峰：15分/班散場尖峰：5分/班離峰：30分/班
回程上車乘車處：微風南山廣場B2F 大客車停車場（台北市松仁路100號）
詳情：https://www.facebook.com/chenyutravel/ 查詢
⑥開車或計程車臨停接送
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
- 接送上下客：光復南路臨停區短暫停靠，勿長時間停留。
- 計程車上下客：光復南路臨停區。
五月天這次演唱會不僅有「失控垃圾話」、「巨龍出沒」以及「巴士環場」等驚喜彩蛋，出道至今累積許多代表作，歌單總掀起粉絲好奇，這次官方也預告將有「驚喜隱藏曲」，而根據其他海外場次，五月天的歌單包括〈乾杯〉、〈入陣曲〉、〈倔強〉、〈笑忘歌〉、〈離開地球表面〉、〈突然好想你〉等經典歌，台北場是否會有所不同，也讓五迷們期待不已。
五月天周邊打卡點
▍台北 TAIPEI LAND
📍瘋狂松菸大道展區
．溫柔巨型音樂盒 × 與我為5車隊 × 五公仔
．展出時間｜6/26－7/12
．展出地點｜臺北大巨蛋 松菸大道
📍任性松菸STORE區
．歡樂侏儸紀打卡點 × 任性採購
．活動日期｜6/26－7/13
．活動時間｜11:00－20:00
．活動地點｜松山文創園區 創意空間
📍擁抱五月天時光迴廊主題展區
．活動日期｜7/1－7/13
．活動地點｜松山文創園區 台灣設計館 02展間
📍好好扭一下 #5525+2扭蛋區
．五球恐龍繽紛棚 × 就是愛扭蛋
．活動日期｜7/2－7/12
．活動時間｜演出日11:00－18:00、非演出日16:00－20:00
．活動地點｜臺北大巨蛋 楓香大道
📍派對北流五球怪樂園展區
．巨型五球怪重磅亮相出沒北流
．活動日期｜7/2－7/28
．活動地點｜臺北流行音樂中心
📍笑忘北流販售區
．販售日期｜7/3－8/31
．販售時間｜12:00－20:00
．販售地點｜臺北流行音樂中心 大韜黑膠耳機專賣北流店
▍台中 TAICHUNG LAND
📍知足文化資產展區
．大小喵星人 × 五公仔
．展出時間｜6/27－7/31
．展出地點｜文化部文化資產園區
▍台南 TAINAN LAND
📍步步安平展區
．五球登陸 × 五公仔
．展出時間｜6/27－7/31
．展出地點｜臺南安平遊憩碼頭
▍高雄 KAOHSIUNG LAND
📍盛夏高流展區
．大小喵星人 × 五球疊疊樂 × 五公仔
．展出日期｜6/17－8/16
．展出地點｜高雄流行音樂中心 珊瑚礁群好望角 FOCUS 13 前廣場
📍戀愛音浪塔販售區
．販售日期｜06 /20 － 08/16 (週一音浪塔休館)
．販售時間｜週二至週五 10:00 － 18:00、週六至週日 10:00 - 20:00
．販售地點｜高雄流行音樂中心 音浪塔1F大廳