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挪威足球球星哈蘭德，在2026世界盃中帶著自己國家隊伍一舉踢進16強，是現在體壇最有人氣的球星之一。不過鮮少人知道的是，他16歲時曾短暫跨界當過饒舌歌手，還跟朋友組成團體「Flow Kingz」，推出人生第一首也是唯一一首單曲，這段黑歷史近日再被翻出，笑翻一票球迷。16歲還處在年輕氣盛時期的哈蘭德，和許多人一樣有著帥氣饒舌歌手夢，因此他跟兩位朋友組成說唱組合「Flow Kingz」，並正式發行歌曲〈Kygo Jo〉，三人不僅完成錄音，還拍了歌曲MV。畫面中，哈蘭德拿著麥克風對嘴饒舌，和現在球場上霸氣十足的形象形成超大反差，讓不少人看了直呼：「完全認不出來！」可惜的是〈Kygo Jo〉雖然是Flow Kingz的出道作品，卻也是他們唯一一首作品，團體推出歌曲後便沒有任何後續活動，因為成員們都希望把重心放在足球上，因此這段音樂夢也畫下了句點，值得一提的是，當時哈蘭德在幕後花絮中，曾還大方的說自己要得葛萊美獎，雖然無緣音樂獎項，不過倒是拿了不少足球金靴獎。影片再度翻出網路瘋傳後，許多球迷紛紛笑說：「這絕對是哈蘭德最想刪掉的黑歷史」、「還好他最後選擇踢足球」、「不知道對手會不會故意這首歌給挪威隊聽」、「誰小時候還沒點夢呢」、「不夠迷因，不過還是100分。」