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▲兒盟根據過往照顧受災孩童經驗，執行「三階段陪伴藍圖」。（圖／NOWNEWS製）

▲兒盟南區社工處副處長黃英琪分享17年來，陪伴八八風災受災兒少成長及展開新生活。（圖／記者王郁勳攝）

2009年8月8日莫拉克風災迄今，17年來重建計畫陸續完工，政府退場。然而，孩子受傷的心靈如何重建，兒福聯盟（簡稱兒盟）堅守承諾，陪伴最後一位孩童成年，累計19萬公里訪視相當於環台171次，從災後安頓生活到培養出悲傷復原力，迎戰人生。風災襲台那天，台東知本溪河畔的金帥飯店應聲倒塌，透過電視畫面放送至全國觀眾眼裡，而暴雨更夾帶大量泥沙傾瀉而下，吞噬高雄甲仙鄉小林村，許多兒少頓失至親，幼小內心承受莫大創傷。國軍進駐災區搶救隊伍中，包含民間團體兒盟，他們帶著繪本跟教具，盼能在災區打造遊憩空間，讓這些被安置在收容所的孩子，能獲得短暫的安頓及秩序感。兒盟南區社工處副處長黃英琪接受NOWNEWS專訪，回憶當時同仁進駐建立「臨時遊戲區」師法有據，根據聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund）1999年因應科索沃戰爭，所提出「兒童友善空間」概念，孩童在面臨天災戰爭等危險狀態下內心極脆弱，若獲即時安頓，復原力就會長出來。從安頓生活到培養悲復力，兒盟更擘劃心靈陪伴藍圖，直到孩子成年。然而，這幅陪伴藍圖長達17年之久，經歷政黨輪替與三任總統改選，從馬英九、蔡英文乃至於賴清德。據兒盟統計，八八風災迄今，陪伴77位失依（父母雙亡）或喪親（父或母一方仍在）兒少成年，累積1725次訪視、19.5萬公里訪視里程，相當於台灣環島171次、繞行地球4.88圈，直到個案們成家立業、最後一名個案將於2026年9月滿20歲，計畫宣告「畢業」結案。黃英琪向NOWNEWS娓娓道來，如何執行三階段陪伴藍圖。首先是「災變緊急任務化階段」，兒盟過去曾參與921地震、中國四川大地震等經驗，了解兒童在面臨災害，內心極其脆弱。八八風災後，帶玩具及文具親赴第一線臨時安置的高雄內門順賢宮，展開「受災兒童災後服務」，打造遊戲空間與安排魔術表演等輕鬆活動，並透過畫冊等方式，讓孩童們抒發心情，讓他們失去家園、親人混沌之際，安頓其身心。除安頓兒少之外，由於風災摧毀多處校園，當時全台有超過1300位學生需要被安置，兒盟積極協助聯繫安置處所；訪視工作也不停歇，攤開數據來看，自2009年9月8日至2010年1月31日，兒盟派出39人、502人次，志工55人100人次，總計服務家庭75戶317人，兒少97人。第二是「原鄉服務在地化階段」，桃源區人口約4200人、九成為原住民，當時經風災蹂躪過後社區，大量民間團體進駐設立據點服務災民，形成「社福一條街」。兒盟當時便成立桃源工作站，打造「太樂蜂的秘密基地」成為兒童遊憩空間，同時提供日間閱讀及照顧，服務突破1萬人次。孩童嬉笑聲、師長朗讀童書聲迴盪工作站，替偏遠的桃源山區點綴出一絲活力。2018年加入桃源工作站的拉拉老師，一邊陪伴孩子、一邊接受NOWNEWS訪問，感嘆當年「社福一條街」的盛況已不再，僅剩兒盟與世界展望基金會在這邊設據點。「陪伴災民走過一段辛苦的日子。」拉拉收起笑容吐露出這一段心聲，曾是災民的她，過去在工作站受到幫助，如今身分從被照顧者變成照顧者，可以陪伴更多部落孩子，並培育更多家護媽媽，深化社區服務。她透露有曾被兒盟服務的個案，成為媽媽後也把孩子帶來托育。桃源工作站近年更與高雄市社會局簽約成立親子館，提供0歲至6歲以下兒童臨時托育服務。最後一塊藍圖是「兒少陪伴不中斷階段」，透過社工長期訪視追蹤，定期辦聚會把大家找回來談心，形塑成一條長期的生活互助網絡，計畫分為兩階段進行。2009年至2020年，「八八水災失依喪親兒童少年暨扶養家庭服務」，協助個案直到成年、生活穩定為止。2021年迄今，則是「缺位家庭訪視輔導計畫」，隨著77位個案陸續結案，透過不定期聚會，寄送卡片等方式聯繫情感。事實上，根據行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會，所發佈的「莫拉克颱風災後重建作業程序參考手冊」內容，厚達532頁的資料，著重在設施重建，關於心理重建僅4頁內容，委由當時衛生署（現為衛福部）補助縣市衛生局辦理，以及行政院原住民族委員會編列，為期4年的心靈重建補助計畫。關於兒少方面的心靈輔導工程，則由民間團體包辦，兒盟花17年，陪伴他們成年。公私協力方面，衛福部逐漸重視兒少議題，政策從安置保護走向心理韌性建構。面對失依、喪親兒少創傷，黃英琪指出，政府應結合民間團體、學校與社區資源，建立心理支持網，即時接住孩子。隨國中階段心理健康需求升高，她建議政府將「青壯世代心理健康支持方案」適用年齡下修至12歲，透過公私協力及早接住兒少，守護其身心健康發展。關於兒盟陪伴災後失依兒少成年計畫並非專利，國際上有類似案例，以日本公益組織Ashinaga為例，2011年爆發東日本大震災後，該組織支持因地震、海嘯失去父母的孩子，提供獎學金與情緒照顧。直到今（2026）年3月，Ashinaga宣布將停止接受「東日本大震災孤兒支援基金」的捐款，理由是超過九成失依孩子均已經成年。然而在地設置的工作站「Rainbow House」，提供孩子聚會、表達情緒的空間，則逐步轉向地方社區主導。「咱攏是自家人，免講遐濟！」2025年一場聚會活動上，黃英琪聽到孩子對社工訴說一席話，背後隱含著社工17年來的照料與付出，讓孩子早已把社工視如己出，不用太多言語描述，「陪伴讓孩子可以長出力量，是個很棒的生命禮物。」她語帶感性說。風災帶走15位至親的小詩、3歲失依的小吉、喪父的小亭，面對劇烈災變，17年來在兒盟陪伴下，他們成家立業、步入大學，已從孱弱幼苗，茁壯為長出悲復力的大樹。從921地震、88風災、0403花蓮大地震、堰塞湖重創花蓮光復，台灣歷經重大災難救災現場，都可見民間志工投入、直到恢復家園重返正軌。天災無法預知，但韌性防災可以準備，「互助」永遠是源源不絕的生命力，也是台灣最美麗的風景。