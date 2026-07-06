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▲台灣媒體團6月親赴烏克蘭西部利沃夫市進行為期3天訪問，幸運的是，訪問期間未遇襲，直到回到波蘭邊境之際，才響起第一聲全國性空襲警報。（圖／截自手機）

▲謝和昆說是「3秒鐘」。當下自己在家裡靠近窗戶的位置吃飯，一聽到「小綿羊」機車快速衝過來的聲音，就只有3秒鐘時間遠離窗戶找掩護。（圖／記者鍾泓良攝影）

戰地主任的生存哲學：心臟大、反應快、抗壓高

「戰火還是無情，子彈還是無情」

▲徒步在烏克蘭西部城市利沃夫老城區，安東尼介紹，該城市烏克蘭文化底蘊比較濃厚，且較少受到俄國直接攻擊，戰前或戰爭間都屬於觀光大城。（圖／記者鍾泓良攝影）

宿舍遭到無人機攻擊 安東尼不願因挫折就放棄

烏克蘭人戰火下養出韌性 靠「科技產品」認出台灣

「台灣要珍惜現在有的一切，台灣很棒。當然每個國家都很棒，值得我們去學習、尊重它的地方，但要知道什麼東西對自己是無價的，沒有辦法用任何東西去收買的，這樣的意識非常重要。」

▲安東尼認為，「台灣要珍惜現在有的一切，台灣很棒。當然每個國家都很棒，值得我們去學習、尊重它的地方，但要知道什麼東西對自己是無價的，沒有辦法用任何東西去收買的，這樣的意識非常重要。」（圖／記者鍾泓良攝影）

2022年2月，俄羅斯全面進攻烏克蘭，讓俄烏戰爭白熱化。迄今戰爭已打了4年5個月，已超過1914年第一次世界大戰的4年3個月。由中華民國對外貿易發展協會所率團的台灣媒體團6月親赴烏克蘭西部利沃夫市進行為期3天訪問。期間經過波蘭－烏克蘭關口近5小時審查後，幸運的是，訪問期間未遇襲，直到回到波蘭邊境之際，手機中所安裝的烏克蘭警報APP「Alert!」才響起第一聲全國性空襲警報……連年戰爭之下，許多人對烏克蘭避之唯恐不及，也有台灣人因為工作任務，赴命前往戰區，也有人選擇戰火下隻身前往，就為學習最先進無人機技術。現任貿協烏克蘭基輔台灣貿易中心主任謝和昆在戰火最凶猛的2024年8月自願來到烏克蘭。貿協董事長黃志芳表示，他的勇氣值得佩服，接任後組織3次烏克蘭貿易採購訪問團到台灣，2024年只有7家、2025年成長到14家，今年則已經達到24家，短短1年多時間，已經為台灣與烏國經貿合作做出最大努力。當被問及為何敢深入戰區？謝和昆受訪時淡然表示，這本是貿協主任外派的歷程之一，代表台灣拓展經貿，本就該做好心理調適與準備。他坦言自己也想擴展人生經歷，來烏前已審慎思考如何降低風險，並學會精準把握能執行任務的每分每秒。話雖然說得輕鬆，但他每天必做工作之一，就是打電話給母親報平安，避免家人擔心。身為烏克蘭擔任戰地主任必須有什麼特質？謝和昆直言，先決條件就是要「心臟大顆、反應快、抗壓性高」。因為在烏克蘭服務，最大不確定因素是不知道空襲何時來襲，常常晚上空襲只能睡2到3小時，「當下的狀況就是外面就是無人機聲、飛彈聲，砲聲隆隆，你隨時隨地都要保持警覺……」若當地職員可以因為太危險待在家裡，主任即便面對辦公室因導彈導致所有窗戶破裂、防空炮攻擊，都必須到場確保相關運作都正常。回憶起最接近死亡的經驗，謝和昆說是「3秒鐘」。當下自己在家裡靠近窗戶的位置吃飯，一聽到「小綿羊」機車快速衝過來的聲音，就只有3秒鐘時間遠離窗戶找掩護；2年來在戰區的生活，也讓他養成每到一個地方就反射性找安全路徑。經歷過數年戰爭，自己還有2年的任期。他也希望，俄烏能夠和平相處，自己也看過很多無辜老百姓因為戰爭沒有生計，，希望愈和平愈好，自己當下只能盡量確保自己安全、平安。2024年10月，原本在台灣讀電機系的安東尼，選擇到基輔烏克蘭國立航空大學，進修無人機專業碩士。徒步在烏克蘭西部城市利沃夫老城區，安東尼介紹，該城市烏克蘭文化底蘊比較濃厚，有名的是戰鼓豬排、櫻桃酒及啤酒。而利沃夫是烏克蘭最鄰近歐洲國家的大城市，且較少受到俄國直接攻擊，戰前或戰爭間都屬於觀光大城。為什麼選擇來到烏克蘭學習無人機？他表示，早在很久以前就因為足球迷上烏克蘭，2020年原打算到烏克蘭留學，但因新冠肺炎疫情推遲，退伍後又遇到俄烏戰爭開打，一直到2024年才選擇來念書。自己的決定獲得家人支持，但也直言「媽媽永遠都是家裡面最擔心的。」為什麼選擇到烏國無人機專業？他表示，自己過去就對航太感到興趣，喜歡收集飛機模型；烏克蘭經過戰爭，無人機技術非常發達，因此選擇到這邊。基於國防與技術的敏感性，安東尼並未透露課堂涉及的核心細節。但他直言，烏國在戰爭中所養出的實務經驗，確實有許多值得台灣未來借鏡的項目。他補充，兩國念書最大差異就是戰爭，很幸運學校仍安排線下課程，可以到實驗室、機棚實際操作，但一旦發生空襲警報響起，就算課程只上10分鐘也須被迫結束。求學期間，安東尼也曾面臨死亡經驗。去年6月，某個夏天的深夜，當時他正在宿舍6樓房間內戴著耳機玩電腦遊戲，遇上俄國無人機攻擊，「那時候分不太清楚，到底是外面還是裡面在空襲。」他進一步描述，無人機攻擊模式，包括巡航模式，讓整個區域都聽得到引擎聲，對於居民造成龐大心理壓力。另一類是加速俯衝，聲音彷彿是疾駛而來的50cc「小綿羊」機車。當他發現聲音愈來愈大，就立即避難。無人機擊中宿舍4樓，整棟天搖地動、玻璃全碎。他與室友一逃出房間，就目睹同棟避難居民，媽媽被門板砸傷、頭部流血，一旁小孩在旁邊哭，2人就趕緊把小孩帶到防空洞，「我們能力，其實也只能這樣子做」，所幸後續無更大傷害。11時59分攻擊發生後，12時10分已經有第一輛救護車，學校應變小組也抵達現場，負責協助現場緊急處置、送醫。當晚他們躲入防空洞，即便身心俱疲也不敢回到房間睡覺，直到早上7時才回到宿舍。經歷過險象環生，安東尼反而更想留在烏克蘭。他解釋，自己並非為了逞英雄，而是看小孩無助樣子，認為不能因為挫折就放棄，「因為這樣回台灣代表什麼？其實nothing，好像我根本沒做到什麼。」除了面對無人機威脅，戰爭也改變了烏克蘭民生。媒體行經烏克蘭加油站時，留意到95無鉛汽油為每公升為73.9格里夫納（UAH）（約新台幣52.6元），是台灣同款汽油的1.6倍價格。安東尼也體認到烏克蘭社會通貨膨脹的威力，舉例過去一罐約120格里夫納（約新台幣85元），最近已漲到185格里夫納（約新台幣131元），貴了逾50%。「當然沒有人喜歡戰爭，他們心裡面會覺得很累」，但自己的當地同學就算前晚遭遇大規模攻擊，隔天都是照常上班、上課及工作，「但為了很多他們該去堅持的東西，他們願意去做努力、去做奉獻，甚至去做犧牲」，這值得台灣人去學習、尊敬。「他們很認真在生活，他們很認真在享受他們當下有的一切」，安東尼觀察，身邊的烏克蘭同學都會想好好把一件事情做完。對於怎麼跟烏克蘭同學描述台灣？安東尼表示，多數烏克蘭人無法分辨亞洲人，但對於台灣科技產品就有一定認知，像是台積電、華碩、宏碁等品牌，就可以馬上清楚。，安東尼用一句給台灣人的話總結。