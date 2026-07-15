我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小吉小時候生日與阿伯合照。（圖／兒福聯盟提供）

▲兒盟社工大雄（圖右）對小吉來說，是亦師亦友的關係。（圖／兒福聯盟提供）

▲小吉小時候全家福照及與媽媽合照。（圖／兒福聯盟提供）

我今年19歲，目前就讀台灣大學公衛系。莫拉克風災重創小林村，我的阿嬤、爸爸媽媽跟姊姊不幸離世。那年我才三歲，還在唸幼幼班的年紀，先讓叔叔撫養，後來又轉給三姑姑，最後才交到住杉林鄉的阿伯（伯父）家。阿伯管我很嚴，那時特別討厭跟他住在一起。有次他帶我到山下伯母家，我就在那住了快一年。但伯母工作忙，所以我必須在安親班待到七點才能回家，才小四就覺得壓力很大，作業寫到半夜11點還寫不完。那時很想回到杉林過野孩子的生活，所以五年級過後還是回來跟阿伯一起住。小時候生活習慣不好，東西吃不完怕直接丟掉，會被阿伯說浪費食物，所以乾脆丟到馬桶，後來才發現，我把垃圾藏在哪都會被他發現。無論從以前或現在，我跟阿伯的摩擦很多，個性上、生活習慣上、想法上都不一樣。但阿伯確實是我的恩人，完整替代父母親照顧我的責任。高中時，阿伯生了一場大病，從急診轉進加護病房。我放學去看他，阿伯身旁的親人剛好只剩我，醫院發出病危通知書，要我簽急救同意。我很冷靜地簽完，護理師問了我一些重要的事情，就叫我在外面等著。我把電話打過一輪，等其他親戚過來交接。當下很鎮定，但事後我跟輔導老師聊起這件事，也不知道為什麼就哭了，因為阿伯是我很重要的人，我不能再失去他。阿伯幾乎要把畢生所學傳授給我，我會騎腳踏車是他教的，他也帶我去學游泳。阿伯喜歡蒔花弄草，常叫我去看他怎麼修剪、澆灌，偶爾也叫我學簡單的修繕。雖然每次他講這些我很不耐煩，但看得出來他真的很想教會我很多東西。我跟阿伯的衝突，往往需要兒盟社工大雄叔叔充當潤滑劑。還記得有次考試，應該滿分卻少了2分，我很緊張，不知道怎麼面對阿伯的期望，只好找大雄幫忙處理。人通常在面對外人會比較客氣一點，每次跟阿伯快要吵起來時，大雄就會趕快冷靜阻止某一方。而當我不知如何跟阿伯溝通，大雄可以先去跟他談，再來跟我說，我再將自己的想法請大雄轉達。聊一聊，我跟阿伯的關係都會和緩許多。我很感謝大雄叔叔，從三歲到現在，幾乎每隔一段時間就要來「處理」我，聽我抱怨家裡、學校，他都不厭其煩地開導，從就讀的學校或人生重要的決定，大雄都會出現在我的生命裡，給我一些想法。滿20歲之後，他陪伴我的服務即將結案，希望可以從社工與個案的關係，成為一輩子的朋友。小林村的事情，儘管發生在我身上，很常在國小、國中的社會課本上看到，卻沒有任何感覺，我把它當成一個遙遠的故事在聽。不過畢竟是莫拉克風災的失依兒童，國小到高中班導師都會特別關心我。另外像是輔導室、學務處教務處，有相關的補助或其他入學方式，有什麼資源都會第一時間通知我。就連福利社的阿姨都會時常關心我有沒有吃飽。我為自己寫了一段祝福的話：「一直以來辛苦你了，未來也請好好活著，多愛自己一些，擁抱熱愛的人、事、物。謝謝你願意相信自己，未來也繼續加油吧！」每個人願意活著，都需要很大的勇氣與肯定，我也要繼續勇敢地活著，熱愛生命。