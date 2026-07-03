自1996年首款《寶可夢》（Pokémon）系列在Game Boy遊戲問世以來，在今年迎來具備里程碑意義的30週年！The Pokémon Company日前盛大宣布，將在台灣接力展開一系列橫跨線上與線下的超大型慶祝活動。不論你是《Pokémon GO》的抓寶大師、寶可夢集換式卡牌玩家，還是想一睹「台北限定版粉紅皮卡丘」風采、參加寶可夢路跑，《NOWNEWS》也整理寶可夢30週年慶祝活動，讓各位訓練家都能一起參加這場盛會。
🟡活動一：亞洲巡迴派對「PokéXciting！ in 台北」雙十國慶假期免費玩
這次30週年最引人注目的實體活動，當屬亞洲限定五大城市巡迴的「PokéXciting！」慶典。今年「PokéXciting！」將在馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北站舉行，台北站特別選在雙十國慶連假期間登場，全程免費入場。
活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「粉紅裝扮皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍夜間舞台秀： 「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。
📍POKÉGENIC打卡點： 信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/20260603_01/
🟡活動二：沉浸式「Pokémon RUN 30」主題路跑！北中南接力開跑
想盡情跟寶可夢們揮灑汗水？寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」是玩家們最好的選擇，全程僅有長度約 2K 至 3.5K，讓大小朋友都能輕鬆參與，賽道上更融入了選擇最初夥伴、收集圖鑑與對戰進化等互動關卡。沒有報名到的玩家也別傷心，現場設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區」（Pokémon Festival Zone），現場將販售限定周邊商品，寶可夢嘉年華特區開放時間為活動期間7：00到16：00，實際開放時間可能依各攤位有所調整。
活動日期與地點：
10月17日～18日 台中中央球場
10月31日～11月1日 高雄時代大道
11月14日～11月15日 新北大都會公園
報名時間：
7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。
報名費用：
寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
報名網址：
台中場
高雄場
新北場
🟡活動三：《Pokémon GO》10週年雙慶！中山站迎戰「超級超夢」
今年除了是寶可夢 30 週年，也是熱門手遊《Pokémon GO》問世10週年！官方與台北捷運公司合作，在台北捷運中山站心中山線形公園布置滿滿的寶可夢主題裝置，並於7月11日到12日推出「極致超級團體戰」。
活動時間： 7 月 11 日（六）～ 7 月 12 日（日）
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容： 遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
10月限定獎勵： 配合 10 月份信義區活動，屆時遊戲內地圖將會限時出現戴著限定派對裝扮的「PokéXciting! 皮卡丘」，並解鎖活動專屬調查。
活動網址：https://pokemongo.com/zh_Hant/news/gofesttw-2026zhongshan
🟡活動四：寶可夢卡牌「30th CELEBRATION」紀念卡包 9/16 全球開搶
對寶可夢卡牌收藏家而言，寶可夢30週年是絕對不能錯過的好機會，官方推出了全新寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包與紀念禮盒。
開賣時間：2026 年 9 月 16 日（三） 全球同步發售
每包售價：新台幣 99 元 / 包（每包 6 張全閃卡，每包皆有1張30周年特別款皮卡丘卡牌，和1張基本能量卡。）
卡包亮點：
📍邀請 30 位名插畫家繪製 30 種風格不同的皮卡丘。
📍每包擴充包裡絕對有一張皮卡丘閃卡，同時還會重新復刻「初代噴火龍」等 30 款歷史經典卡。
📍與知名平面藝術家 YOSHIROTTEN 跨界合作，打造極具未來感與極光質感的全新稀有度卡牌「FUR」。
📍「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」頂級收藏盒9月16日一同推出，內含2張FUR（Futuristic Rare）樣式的皮卡丘ex特典卡、特製造型卡套、對戰桌墊收納盒、傷害指示物骰子、2枚寶可夢硬幣、卡牌收納盒、對戰桌墊、傷害指示物收納盒、中毒灼傷標記及特製展示框，售價7490元。
活動網址：https://asia.pokemon-card.com/tw/archive/special/card/m6a/
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這次30週年最引人注目的實體活動，當屬亞洲限定五大城市巡迴的「PokéXciting！」慶典。今年「PokéXciting！」將在馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北站舉行，台北站特別選在雙十國慶連假期間登場，全程免費入場。
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「粉紅裝扮皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍夜間舞台秀： 「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。
📍POKÉGENIC打卡點： 信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/20260603_01/
想盡情跟寶可夢們揮灑汗水？寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」是玩家們最好的選擇，全程僅有長度約 2K 至 3.5K，讓大小朋友都能輕鬆參與，賽道上更融入了選擇最初夥伴、收集圖鑑與對戰進化等互動關卡。沒有報名到的玩家也別傷心，現場設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區」（Pokémon Festival Zone），現場將販售限定周邊商品，寶可夢嘉年華特區開放時間為活動期間7：00到16：00，實際開放時間可能依各攤位有所調整。
10月17日～18日 台中中央球場
10月31日～11月1日 高雄時代大道
11月14日～11月15日 新北大都會公園
報名時間：
7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。
報名費用：
寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
台中場
高雄場
新北場
🟡活動三：《Pokémon GO》10週年雙慶！中山站迎戰「超級超夢」
今年除了是寶可夢 30 週年，也是熱門手遊《Pokémon GO》問世10週年！官方與台北捷運公司合作，在台北捷運中山站心中山線形公園布置滿滿的寶可夢主題裝置，並於7月11日到12日推出「極致超級團體戰」。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容： 遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
10月限定獎勵： 配合 10 月份信義區活動，屆時遊戲內地圖將會限時出現戴著限定派對裝扮的「PokéXciting! 皮卡丘」，並解鎖活動專屬調查。
活動網址：https://pokemongo.com/zh_Hant/news/gofesttw-2026zhongshan
🟡活動四：寶可夢卡牌「30th CELEBRATION」紀念卡包 9/16 全球開搶
對寶可夢卡牌收藏家而言，寶可夢30週年是絕對不能錯過的好機會，官方推出了全新寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包與紀念禮盒。
每包售價：新台幣 99 元 / 包（每包 6 張全閃卡，每包皆有1張30周年特別款皮卡丘卡牌，和1張基本能量卡。）
卡包亮點：
📍邀請 30 位名插畫家繪製 30 種風格不同的皮卡丘。
📍每包擴充包裡絕對有一張皮卡丘閃卡，同時還會重新復刻「初代噴火龍」等 30 款歷史經典卡。
📍與知名平面藝術家 YOSHIROTTEN 跨界合作，打造極具未來感與極光質感的全新稀有度卡牌「FUR」。
📍「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」頂級收藏盒9月16日一同推出，內含2張FUR（Futuristic Rare）樣式的皮卡丘ex特典卡、特製造型卡套、對戰桌墊收納盒、傷害指示物骰子、2枚寶可夢硬幣、卡牌收納盒、對戰桌墊、傷害指示物收納盒、中毒灼傷標記及特製展示框，售價7490元。