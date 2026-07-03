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活動一：亞洲巡迴派對「PokéXciting！ in 台北」雙十國慶假期免費玩

▲「PokeXciting！」將在雙十國慶假期於台北市信義區香堤大道廣場登場。（圖／記者朱永強攝）

▲台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」。（圖／記者朱永強攝）

活動二：沉浸式「Pokémon RUN 30」主題路跑！北中南接力開跑

▲寶可夢路跑「Pokemon RUN 30」在全台北中南三地接續開跑。（圖／翻攝自寶可夢30周年慶祝活動官網）

▲冒險啟程組跑者裝備包內容物。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲特訓挑戰組跑者裝備包內容物。（圖／翻攝自全統運動報名網）

活動三：《Pokémon GO》10週年雙慶！中山站迎戰「超級超夢」

▲《Pokemon GO》10週年在捷運中山站舉辦「極致超級團體戰」。（圖／記者朱永強攝）

🟡活動四：寶可夢卡牌「30th CELEBRATION」紀念卡包 9/16 全球開搶

▲寶可夢集換式卡牌遊戲「30th CELEBRATION」擴充包將在9月16日推出。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）

▲寶可夢集換式卡牌「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」頂級收藏盒。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）

自1996年首款《寶可夢》（Pokémon）系列在Game Boy遊戲問世以來，在今年迎來具備里程碑意義的30週年！The Pokémon Company日前盛大宣布，將在台灣接力展開一系列橫跨線上與線下的超大型慶祝活動。不論你是《Pokémon GO》的抓寶大師、寶可夢集換式卡牌玩家，還是想一睹「台北限定版粉紅皮卡丘」風采、參加寶可夢路跑，《NOWNEWS》也整理寶可夢30週年慶祝活動，讓各位訓練家都能一起參加這場盛會。這次30週年最引人注目的實體活動，當屬亞洲限定五大城市巡迴的「PokéXciting！」慶典。今年「PokéXciting！」將在馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北站舉行，台北站特別選在雙十國慶連假期間登場，全程免費入場。2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。想盡情跟寶可夢們揮灑汗水？寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」是玩家們最好的選擇，全程僅有長度約 2K 至 3.5K，讓大小朋友都能輕鬆參與，賽道上更融入了選擇最初夥伴、收集圖鑑與對戰進化等互動關卡。沒有報名到的玩家也別傷心，現場設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區」（Pokémon Festival Zone），現場將販售限定周邊商品，寶可夢嘉年華特區開放時間為活動期間7：00到16：00，實際開放時間可能依各攤位有所調整。10月17日～18日 台中中央球場10月31日～11月1日 高雄時代大道11月14日～11月15日 新北大都會公園7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）今年除了是寶可夢 30 週年，也是熱門手遊《Pokémon GO》問世10週年！官方與台北捷運公司合作，在台北捷運中山站心中山線形公園布置滿滿的寶可夢主題裝置，並於7月11日到12日推出「極致超級團體戰」。7 月 11 日（六）～ 7 月 12 日（日）捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。配合 10 月份信義區活動，屆時遊戲內地圖將會限時出現戴著限定派對裝扮的「PokéXciting! 皮卡丘」，並解鎖活動專屬調查。對寶可夢卡牌收藏家而言，寶可夢30週年是絕對不能錯過的好機會，官方推出了全新寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包與紀念禮盒。2026 年 9 月 16 日（三） 全球同步發售新台幣 99 元 / 包（每包 6 張全閃卡，每包皆有1張30周年特別款皮卡丘卡牌，和1張基本能量卡。）📍邀請 30 位名插畫家繪製 30 種風格不同的皮卡丘。📍每包擴充包裡絕對有一張皮卡丘閃卡，同時還會重新復刻「初代噴火龍」等 30 款歷史經典卡。📍與知名平面藝術家 YOSHIROTTEN 跨界合作，打造極具未來感與極光質感的全新稀有度卡牌「FUR」。📍「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」頂級收藏盒9月16日一同推出，內含2張FUR（Futuristic Rare）樣式的皮卡丘ex特典卡、特製造型卡套、對戰桌墊收納盒、傷害指示物骰子、2枚寶可夢硬幣、卡牌收納盒、對戰桌墊、傷害指示物收納盒、中毒灼傷標記及特製展示框，售價7490元。