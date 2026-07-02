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效力休士頓太空人的日籍投手今井達也，今（2）日面對明尼蘇達雙城，控球再度陷入不穩，僅投1.1局就出現5次保送退場，還挨2轟總計失掉5分，總計花費57球中只有23顆好球，好球率僅40.3%，總教練艾斯帕達（Joe Espada）看不下去直接換投，但賽後仍認為他球威依然非常強勁、配球也沒有太大的問題，「純粹只是在場上突然『迷失好球帶了』。」今井達也休賽季以3年5400萬美元（約合新台幣17億）大約加盟太空人，成為球隊先發輪值重要引援，結果他開季首戰僅吃下2.2局就失4分退場，第三戰甚至僅撐0.1局，表現與身價嚴重不符。今井達也中間一度因傷下放小聯盟，回歸後雖有回穩，但開局一局爆問題仍在，稍早交手雙城老毛病又犯，一開賽就被打出二壘安打，2出局後被貝爾（Josh Bell）打出兩分砲，後續又搞成滿壘，所幸仍靠三振驚險度過。2局上半，今井達也又以保送開局，1出局後在次保送，後續馬上付出代價，被克萊門斯（Kody Clemens）一棒敲出三分砲，今井達也再度投出保送，最後連教練都看不下去直接換投，太空人最終3：8輸球坐收。今井達也本戰最終僅撐1.1局被打4安打、2轟、2三振與5保送，總計失掉5分，57球中僅有23顆好球，顯見控球狀況悽慘。他本季12場先發僅有4場投滿6局，有3場投不滿2局，賽後防禦率飆升至6.14。儘管今井達也先發再度大爆炸，讓總教練艾斯帕達忍不住第2局就換投，但他賽後仍對這位28投手投下信任票，他指出今井達也在之前6月倒吃甘蔗，拿下3連勝，並有連續單場10次三振的演出表現很出色。球隊絕對不會因為這一次的挫折，就去破壞他先前所建立起來的優良節奏與自信。「他今天的球速其實是有投出來的，球威依然非常強勁、配球也沒有太大的問題。」艾斯帕達指出，「他純粹只是在場上突然迷失好球帶（lost the strike zone）。」