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▲朱軒洋（右）和曾敬驊認識約6年，兩人在演藝圈相濡以沫，私下感情很好。（圖／公視提供）

▲朱軒洋（前）將拍戲賺到的第一筆片酬拿去買YAMAHA追風135，平時喜歡在沒有人車的地方騎車逐風。（圖／亞神提供）

朱軒洋入行約7年不短也不長，已經交出國片《下半場》和劇集《天橋上的魔術師》、《村裡來了個暴走女外科》等代表作，更在出道第5年以《黑的教育》奪下金馬獎最佳男配角，被視為天才型演員，近期他在主演的新劇《欠妳的那場婚禮》再度展現金獎級演技，讓他成為網路熱搜話題人物，《NOWNEWS今日新聞》整理朱軒洋的6件小事，如和曾敬驊是超級好朋友、打工賣過雞蛋仔及想和周潤發演BL劇等。朱軒洋日前為了宣傳主演的台劇《欠妳的那場婚禮》在西門町舉辦簽名會，記者問及有沒有追星的經驗，他透露以前為了追學姐，曾經來排歌手畢書盡的簽名會，至於最後有沒有成功追到學姐，朱軒洋說：「有追到畢書盡，他最後有幫《功夫》唱主題曲。」朱軒洋的本名為「朱廷典」，「朱軒洋」是他出道時由經紀團隊為他取的藝名，取這個名字主要是希望他在演藝事業上能有如「軒」一般氣宇軒昂的形象，並在星途中充滿光芒、如海洋般廣闊無垠，藉此期許他能在演藝圈大放異彩，走出自己的演員之路。朱軒洋2020年和曾敬驊一同入選台北電影節非常新人而結識，後來兩人合拍影集《逆局》、一起主持實境節目《二呆流浪記》漸漸結為莫逆，曾敬驊曾經表示，在朱軒洋面前可以很自在做自己，朱軒洋則視曾敬驊為哥哥，兩人一路在演藝圈互相鼓勵、扶持、學習和成長。朱軒洋看了蔡明亮執導的國片《青少年哪吒》後，著迷於男主角陳昭榮在片中騎著復古打檔車的身影，因此把拍戲賺到的第一筆片酬拿去買了一台YAMAHA追風135，他會在無人車的空曠路段享受追風的速度感。朱軒洋是標準的港片迷，過去受訪被問及喜歡的女明星，他表示是王祖賢和梅艷芳，男明星則是周潤發、周星馳和張國榮，「如果要拍BL劇，應該就是跟周潤發或張國榮吧！」朱軒洋國中時期打過工，賣雞蛋仔、在複合式咖啡廳端盤子，演員是第一份正職工作，他還自爆一次可以吃掉5個大麥克漢堡，大學時期曾經夢想到麥當勞打工。