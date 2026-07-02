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▲玉山攜手台北市立聯合醫院啟動「金融處方箋」跨域合作模式，玉山金控董事長黃男州（中）與台北市立聯合醫院總院長王智弘（左3）、衛生福利部司長祝健芳（左2）、台北市立聯合醫院副總院長張芳維（左1）、金管會銀行局長童政彰（右3）、玉山銀行獨立董事蔡英欣（右2）、總經理林隆政（右1）合影。（圖／玉山金控提供）

為強化高齡金融安全與失智友善服務，玉山銀行今（2）日宣布，率業界之先，成為首家與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄（MOU）的金融機構，創新啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，建立從早期需求辨識、關懷諮詢到資產保護的整合性支持機制，全面強化高齡社會的財務安全與日常生活保障。這次合作啟動儀式由玉山金控董事長黃男州、玉山銀行總經理林隆政及北市聯醫總院長王智弘、副總院長張芳維共同簽署。現場更邀請到衛福部長照司長祝健芳、金管會銀行局長童政彰及玉山銀行獨立董事蔡英欣共同到場見證，展現中央部會、地方政府、醫療體系與金融機構對高齡資產保護議題的高度重視，攜手推動具示範意義的公私協力新模式。「金融處方箋」整合了玉山銀行既有的金融服務、防詐機制與資產保護工具，透過北市聯醫在門診評估與關懷過程中，針對發現有財務安全或生活支持需求的民眾，開立「金融處方箋」，並經顧客同意，預約至玉山銀行指定示範分行諮詢。玉山銀行首批上路的示範分行包含營業部、城中分行、天母分行及南港分行。玉山銀行將指派專人提供後續協助，包含帳戶安全管理、信用卡風險控管、指定聯絡人通知及信託規劃等客製化安排，兼顧生活便利與資產保護，透過金融專家為民眾把關日常財務安全與自主保障，落實企業責任。玉山銀行長期關注高齡金融安全與失智友善服務，自2022年起與台北市立聯合醫院合作推動失智友善金融計畫，深化防詐宣導、安養信託與高齡友善服務流程。這次「金融處方箋」合作，正是雙方多年合作的重要延伸，亦獲得全體董事關注，並持續於公平待客治理架構下優化高齡服務推動。玉山金董事長黃男州表示，面對高齡社會帶來的多元需求，需串聯醫療與金融專業，建構更周延的支持網絡，陪伴高齡者及其家庭因應生活照護與財務安全等課題。玉山銀行為這次合作的首家金融機構，期盼作為跨域推動的重要起點，能帶動更多金融機構與醫療院所共同投入，為高齡社會提供更完整的支持。北市聯醫總院長王智弘也談到，面對超高齡社會，高齡及失智者的財務安全至關重要，而醫療照護不侷限於疾病診治，更是守護長者生活品質的前線。與玉山銀行跨界推動「金融處方箋」，正式結合醫療端早期辨識與金融專業防護，透過及時關懷與諮詢輔助，為民眾及家庭共同建構安全網。衛福部長照司長祝健芳則指出，目前全台灣失智人口推估近40萬人，但健保資料只有約14萬餘人，顯示有部分民眾可能已失智卻未發覺，期盼透過各項措施持續完善高齡社會所需的支持體系。金管會銀行局長童政彰表示，日本金融業已針對如何服務失智症客戶制定手冊，透過教育訓練，讓行員了解如何將心比心並提供相關金融服務，而金管會主委彭金隆近期也提出「全齡金融」政策，涵蓋金融知識教育、台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）等面向，將服務範圍擴及出生至終老。玉山銀行強調，雙方在主管機關指導下將持續深化高齡友善服務合作，串聯政府、社區及照護資源，逐步擴大「金融處方箋」應用模式，讓金融安全支持更早介入、更貼近民眾實際需求，並持續完善高齡社會所需的支持體系。