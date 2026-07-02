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▲日前，粿粿（如圖）被爆出在還沒與范姜彥豐離婚的情況下，就多次與王子進出南港豪宅。（圖 / 粿粿臉書）

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）去年遭老公范姜彥豐控訴出軌，對象是王子（邱勝翊），先前傳出她與「好看娛樂」的經紀約已快到期，今（2）日副總王貞妮受訪時證實，與粿粿的經紀約已於去年底結束。但王貞妮強調雖然公司沒再幫粿粿處理工作，但私下還是維持友好關係，過年過節仍會噓寒問暖，粿粿看起來「一切都很正常。」粿粿被爆不倫戀後，演藝事業跌落谷底，今日「好看娛樂」副總王貞妮受訪時證實，與粿粿的合約已於去年底到期，且雙方沒有續約，不過王貞妮強調雖然工作上已無合作，但私下仍維持友好關係，「公司沒幫她處理個人事務，但私人交情還是存在，不是好看的藝人，但是好看之友。」此外，王貞妮透露現在與粿粿仍有聯絡，過年過節會噓寒問暖，被問到近況如何？王貞妮表示：「過年的時候還蠻正常的。」至於當時沒有跟粿粿談續約？王貞妮則透露當初是簽2年約，「合約到期就是到期，如果續約就要重談一次，可能當時她比較忙吧。」粿粿與「王子」去年捲入婚外情風波，范姜彥豐更提告侵害配偶權，今年4月底案件以王子認諾賠償100萬元告一段落。日前，粿粿被爆出在還沒與范姜彥豐離婚的情況下，就多次與王子進出南港豪宅，2人在偷吃事件過後仍有交集。